Депутат Госдумы Александр Бородай попал под обстрел ВСУ

Депутат Госдумы Александр Бородай попал под украинский обстрел на южном фланге Бахмутского фронта, сообщается в Telegram-канале «Союза добровольцев Донбасса», который возглавляет Бородай.

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В результате обстрела пострадали два офицера, они ранены. Депутат Бородай не пострадал.

Уточняется, что с расстояния порядка трех километров по автомобилю с депутатом стал бить украинский танк. Предположительно, автомобиль с депутатом сопровождал дрон ВСУ.

Ранее стало известно, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне проведения спецоперации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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