Депутат Госдумы Александр Бородай попал под обстрел ВСУ

В результате обстрела пострадали два офицера, они ранены. Депутат Бородай не пострадал.



Уточняется, что с расстояния порядка трех километров по автомобилю с депутатом стал бить украинский танк. Предположительно, автомобиль с депутатом сопровождал дрон ВСУ.

Ранее стало известно, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне проведения спецоперации, передает «Радиоточка НСН».

