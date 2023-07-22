Депутат Госдумы Александр Бородай попал под обстрел ВСУ
Депутат Госдумы Александр Бородай попал под украинский обстрел на южном фланге Бахмутского фронта, сообщается в Telegram-канале «Союза добровольцев Донбасса», который возглавляет Бородай.
В результате обстрела пострадали два офицера, они ранены. Депутат Бородай не пострадал.
Уточняется, что с расстояния порядка трех километров по автомобилю с депутатом стал бить украинский танк. Предположительно, автомобиль с депутатом сопровождал дрон ВСУ.
Ранее стало известно, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне проведения спецоперации, передает «Радиоточка НСН».
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