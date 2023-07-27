СМИ: Шойгу запретил депутатам ездить в зону СВО без разрешения Минобороны

Депутаты Государственной думы теперь не смогут посещать расположения подразделений российской армии в зоне спецоперации без согласования с министром обороны Сергеем Шойгу или начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. Народные избранники получили оповещения на этот счёт после письма главы Минобороны РФ на эту тему председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

Об этом стало известно РБК сразу от нескольких источников в Госдуме. Процедура согласования поездок отдана в ведение руководства палаты. При этом, согласно источникам, депутатам не ограничивают возможности посещения новых регионов, передачи помощи военным, а также встречи с военнослужащими на нейтральной территории.