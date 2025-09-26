«Надувание щек»: России невыгодно строить АЭС в Нигере
Россия может не вернуть деньги, вложенные в строительство АЭС или разработку урана в политически нестабильных странах Африки и Азии, заявил НСН доктор технических наук Владимир Кузнецов.
Выданные Россией кредиты под строительство АЭС или разработку урановых месторождений могут никогда не вернуться из-за высокой политической нестабильности в Нигере и прочих беднейших странах Африки и Азии, рассказал НСН доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов
Нигер предложил России совместно разрабатывать урановые месторождения в этой африканской стране. Об этом сообщил министр горнорудной промышленности Нигера Усман Абарчи в ходе заседании Глобального атомного форума. По его словам, также страна предлагает госкорпорации «Росатом» участие в проекте строительства АЭС на 2 тыс. МВт.
«Нигер - беднейшее даже по африканским меркам страна. Президент Владимир Путин в позапрошлом году простил странам Африки $ 23 млрд. А каждый энергоблок атомной станции стоит примерно $ 10-12 млрд, это гигантские суммы. Тем более у Нигера промышленности нет, он может продавать только какие-то природные ресурсы в виде урана. Раньше там вовсю работала Франция, но после очередного переворота к власти пришла новая администрация. Французов, которые вкладывались в экономику и вооруженные силы, оттуда выгнали. Вот чем закончилась эта подкормка. Что может быть с Россией в этой стране - вполне предсказуемая вещь», - рассказал Кузнецов.
Саму атомную станцию можно построить и за десять лет, но проблемы могут возникнуть у России с возвратом таких кредитов.
«Энергоблок атомной станции на 1 тыс. МВт строится порядка 10-12 лет. Например, срок возврата кредита под 3%, который был выдан Лукашенко для строительства Белорусской атомной станции, истекает в 1968 году (Первый энергоблок БелАЭС ввели в промышленную эксплуатацию в 2021-м, второй — в 2023 году. Суммарная мощность реакторов — 2,4 тыс. МВт. Для финансирования проекта был привлечён российский госкредит на $10 млрд, - прим. НСН). Через 40 с лишним лет не будет ни Лукашенко, ни Путина - кто будет возвращать этот кредит? Какая администрация, какой очередной правитель? Что уж говорить об Африке, где разные группировки жрут друг друга. Денег-то у них нет и не будет», - уверен профессор.
По словам Кузнецова, аналогичная ситуация с выплатой российских кредитов и у других беднейших стан Азии и Африки.
«Вот мы строим атомные станции в Бангладеш (Общая предполагаемая стоимость первой АЭС в стране составляет $12,65 млрд, 90% которых Россия предоставила в виде кредита, - прим. НСН), беднейшей стране в мире, занимающей предпоследнее место. А кто возвращать эти деньги будет? Процент, который дается непосредственно под строительство этой станции, 3%. В мире таких цифр нет. Представители Буркина-Фасо приезжали на ПМЭФ, они собрались АЭС строить, и там тоже крайне неспокойная политическая обстановка. То есть все это для того, чтобы просто надуть щеки», - считает Кузнецов.
Ранее Владимир Кузнецов рассказал НСН, что сотрудничество России с США и тем более с Украиной на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сложно себе представить, так как, во-первых, придется менять нормативную базу РФ, а во-вторых, Украина и Америка не производят необходимого оборудования для таких станций.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Поматросила и бросила!»: Отказ от брака объяснили изменением сознания женщин
- Кремль ждет ответа США на предложение Путина по ДСНВ
- Трамп признал зависимость Венгрии и Словакии от российских энергоресурсов
- Правозащитник рассказал, чем СИЗО должны отличаться от колоний
- Захарова: Россия обратится в суд ООН по делу о «Северных потоках»
- «Надувание щек»: России невыгодно строить АЭС в Нигере
- Трамп отказался одобрить передачу Украине крылатых ракет Tomahawk
- Захарова заявила об угрозе провокации Киева в странах НАТО
- Виктор Момотов объяснил уход из Высшей квалификационной коллегии судей
- Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru