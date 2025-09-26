Саму атомную станцию можно построить и за десять лет, но проблемы могут возникнуть у России с возвратом таких кредитов.

«Энергоблок атомной станции на 1 тыс. МВт строится порядка 10-12 лет. Например, срок возврата кредита под 3%, который был выдан Лукашенко для строительства Белорусской атомной станции, истекает в 1968 году (Первый энергоблок БелАЭС ввели в промышленную эксплуатацию в 2021-м, второй — в 2023 году. Суммарная мощность реакторов — 2,4 тыс. МВт. Для финансирования проекта был привлечён российский госкредит на $10 млрд, - прим. НСН). Через 40 с лишним лет не будет ни Лукашенко, ни Путина - кто будет возвращать этот кредит? Какая администрация, какой очередной правитель? Что уж говорить об Африке, где разные группировки жрут друг друга. Денег-то у них нет и не будет», - уверен профессор.

По словам Кузнецова, аналогичная ситуация с выплатой российских кредитов и у других беднейших стан Азии и Африки.

«Вот мы строим атомные станции в Бангладеш (Общая предполагаемая стоимость первой АЭС в стране составляет $12,65 млрд, 90% которых Россия предоставила в виде кредита, - прим. НСН), беднейшей стране в мире, занимающей предпоследнее место. А кто возвращать эти деньги будет? Процент, который дается непосредственно под строительство этой станции, 3%. В мире таких цифр нет. Представители Буркина-Фасо приезжали на ПМЭФ, они собрались АЭС строить, и там тоже крайне неспокойная политическая обстановка. То есть все это для того, чтобы просто надуть щеки», - считает Кузнецов.

