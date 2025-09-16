Никакие резолюции в рамках Международного агентства по атомной энергии не могут обезопасить страны от возможного нападения на их ядерные объекты. Об этом в комментарии НСН заявил доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.

Иран совместно с Китаем, Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Белоруссией представили на 69-й сессии МАГАТЭ проект резолюции о запрете нападений на ядерные объекты. Как сообщил представитель иранского МИДа, речь идет об инфраструктуре, которая подпадает под соглашение о всеобъемлющих гарантиях агентства. В проекте говорится, что все страны обладают «неотъемлемым правом на развитие ядерной энергетики в мирных целях» и «имеют право на гарантии от любого нападения или угрозы нападения».