В России считают, что США и Израиль плевать хотели на МАГАТЭ
Решения Агентства не защитят никакую страну от возможного удара по ядерным объектам, заявил НСН экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
Никакие резолюции в рамках Международного агентства по атомной энергии не могут обезопасить страны от возможного нападения на их ядерные объекты. Об этом в комментарии НСН заявил доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
Иран совместно с Китаем, Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Белоруссией представили на 69-й сессии МАГАТЭ проект резолюции о запрете нападений на ядерные объекты. Как сообщил представитель иранского МИДа, речь идет об инфраструктуре, которая подпадает под соглашение о всеобъемлющих гарантиях агентства. В проекте говорится, что все страны обладают «неотъемлемым правом на развитие ядерной энергетики в мирных целях» и «имеют право на гарантии от любого нападения или угрозы нападения».
«Это все останется на бумаге, если подобные инициативы пройдут. МАГАТЭ слишком тщедушная и малоэффективная организация, которая не может влиять на что-либо. Это отражается, в частности, на Запорожской АЭС. Сидят эти совершенно бездарные инспекторы МАГАТЭ, которые ни на что не влияют вообще. Объясняется это просто. Агентство туда посылает людей, которые представляют страны, где нет никаких ядерных объектов. Они, например, ни разу не признали факт обстрела станции со стороны ВСУ. Если поддержать безопасность, то только в рамках конкретного сотрудничества России, Ирана, Китая, этих государств», - отметил собеседник НСН.
По словам Кузнецова, никакая резолюция МАГАТЭ не защитит страны от возможных агрессивных действий, например, США. В этих условиях приходится рассчитывать только на собственное обеспечение безопасности.
«Америка или Израиль, да чихали они на это на всё. Ведь там не будет никаких санкций, ничего. Вот Америка влезла в конфликт между Израилем, допустим, и Ираном, отбомбила эти центры. Ну а эффективность какая? Да никакой. Кто-то будет Белоруссии угрожать? Да Россия в любом случае её защитит, тем более, на территории республики находится наше ядерное оружие. Здесь, получается, каждый уже защищает свои объекты, как может. Например, Северная Корея доказала, что сама может себя в этом плане защитить, аналогично Индия. Израиль неофициально имеет порядка двухсот ядерных боеголовок, а центр ядерный в Димоне не находится под гарантией МАГАТЭ. И плевали они на них с высокой колокольни, как говорится. То есть, эта организация - совершеннейшая фикция, анекдот», - заключил эксперт.
Ранее член Совета Федерации, чрезвычайный и полномочный посланник 1-го класса Константин Долгов прокомментировал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что «ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект». По словам дипломата, речи о возможной передаче ядерного оружия Исламской республике все-таки не идет.
