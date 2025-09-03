Инженер не поверил в сотрудничество с Украиной и США по ЗАЭС

НИ у США, ни у Украины нет компетенций для работы на Запорожской АЭС: американцы разве что могут помочь финансово, заявил НСН Владимир Кузнецов.

Сотрудничество России с США и тем более с Украиной на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сложно себе представить, так как, во-первых, придется менять нормативную базу РФ, а во-вторых, Украина и Америка не производят необходимого оборудования для таких станций. Об этом НСН рассказал экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.

Россия допускает возможность сотрудничества с США на Запорожской АЭС, а также не исключает и трехстороннего сотрудничества РФ-США-Украина, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине. Также Путин отметил, что подобные вопросы косвенно уже обсуждались с американскими партнерами. Кузнецов считает, что это плохая идея.

«Я не очень представляю, какое может быть сотрудничество на Запорожской АЭС с США и с Украиной – со странами, которые являются нашими врагами. Помимо прочего, в Америке подобных проектов атомных станций, как Запорожская станция, нет и не будет. На Украине есть два энергоблока на Хмельницкой АЭС, но они и так справляются со своими задачами. Делить степень ответственности за ядерную радиационную безопасность - это надо менять всю нормативную базу России. Потому что вся наша база строится на единоличном принятии решения и ответственности за эксплуатацию подобных объектов. Также на Украине не делают оборудования для таких станций, как ЗАЭС. В Америке – тем более. Единственное – что Америка может оказать какую-то финансовую помощь при эксплуатации», - рассказал он.
Помимо прочего, Кузнецов напомнил, что развитие атомной энергетики во всем мире сворачивается, а активно развивают ее только РФ и Китай.

«Россия сейчас строит станцию и в Бангладеш, и в Турции, и в Египте, и в Китае. При том, что все эти атомные станции за рубежом строятся именно на российские деньги. Плюс к этому есть немаловажный вопрос - это обеспечение ураном, так как у нас собственного урана не хватит на все эти объекты. Везде атомная энергетика сворачивается. Развивают ее только две страны – Россия и Китай. Как Америка и Украина могут учувствовать? Их специалистов туда никто не пустит. Помимо этого, Украина постоянно обстреливает дронами ЗАЭС», - подытожил он.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила о критической ситуации вокруг ЗАЭС из-за почти ежедневных атак ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
