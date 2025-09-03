Сотрудничество России с США и тем более с Украиной на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сложно себе представить, так как, во-первых, придется менять нормативную базу РФ, а во-вторых, Украина и Америка не производят необходимого оборудования для таких станций. Об этом НСН рассказал экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.

Россия допускает возможность сотрудничества с США на Запорожской АЭС, а также не исключает и трехстороннего сотрудничества РФ-США-Украина, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине. Также Путин отметил, что подобные вопросы косвенно уже обсуждались с американскими партнерами. Кузнецов считает, что это плохая идея.