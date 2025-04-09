Трамп: Американские компании стали возвращать производство в США
Желающие избежать новых тарифов американские компании, в том числе Apple, стали возвращать свои производства в страну. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, поступившие таким образом компании получат «нулевые пошлины, практически мгновенное подключение к электросети и получение разрешений».
«Никаких задержек по вопросам защиты окружающей среды. Не ждите, делайте это сейчас!» - написал глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что страны, против которых он ввёл пошлины, желают заключить с ним сделку, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru