Трамп: Американские компании стали возвращать производство в США

Желающие избежать новых тарифов американские компании, в том числе Apple, стали возвращать свои производства в страну. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

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По его словам, поступившие таким образом компании получат «нулевые пошлины, практически мгновенное подключение к электросети и получение разрешений».

«Никаких задержек по вопросам защиты окружающей среды. Не ждите, делайте это сейчас!» - написал глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что страны, против которых он ввёл пошлины, желают заключить с ним сделку, сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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