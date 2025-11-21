Обвинения Александр Вучича в причастности к так называемому «сараевскому сафари» во время боснийской войны, скорее всего, не имеют оснований, а выдвигаются с целью политического давления на президента Сербии. Об этом НСН заявила научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова.

Хорватский журналист Домагой Маргетич обратился в прокуратуру Милана с обвинением президента Сербии Александра Вучича в причастности к «снайперскому туризму» в Сараево во время четырехлетней осады города в период Боснийской войны в 1990-х годах. Ранее она начала расследование по этому делу. Утверждается, что богатые туристы из Италии и других стран платили солдатам армии боснийских сербов огромные деньги за стрельбу по мирным жителям. Маргетич обвинил Вучича в том, что во время службы добровольцем он мог находиться на одном из военных постов в Сараево, где по людям вели стрельбу туристы-снайперы.