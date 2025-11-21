Вучич-снайпер? Президента Сербии притянули к «сараевскому сафари»
Обвинения президента Сербии в причастности к «снайперскому туризму» во время боснийской войны, это способ политического давления, заявила НСН политолог Полина Соколова.
Обвинения Александр Вучича в причастности к так называемому «сараевскому сафари» во время боснийской войны, скорее всего, не имеют оснований, а выдвигаются с целью политического давления на президента Сербии. Об этом НСН заявила научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова.
Хорватский журналист Домагой Маргетич обратился в прокуратуру Милана с обвинением президента Сербии Александра Вучича в причастности к «снайперскому туризму» в Сараево во время четырехлетней осады города в период Боснийской войны в 1990-х годах. Ранее она начала расследование по этому делу. Утверждается, что богатые туристы из Италии и других стран платили солдатам армии боснийских сербов огромные деньги за стрельбу по мирным жителям. Маргетич обвинил Вучича в том, что во время службы добровольцем он мог находиться на одном из военных постов в Сараево, где по людям вели стрельбу туристы-снайперы.
«Вучич в 90-е годы был функционером Сербской радикальной партии и ездил по неподтвержденным данным в Боснию. Сам он до последнего времени категорически отметал обвинения в участии в каких-то военных действиях. Этот сюжет поднимается спустя столько времени в контексте празднования 30-летия со дня заключения мирных соглашений в Дейтоне в 1995 году, которые положили конец войне в Боснии и Герцеговине. Вторая составляющая – это давление на Вучича в контексте конфронтации России со странами Запада и сложная политическая обстановка в самой Сербии. Белград до сих пор не присоединился к санкциям и продолжает сотрудничество с РФ, против чего выступают западные лидеры. Поскольку Вучич провозгласил стратегию на интеграцию в Европейский союз, у Брюсселя есть много рычагов давления», - отметила эксперт.
Соколова не исключает, что по делу «сараевского сафари» действительно могли появиться новые данные, однако она считает маловероятным, что удастся обнаружить какую-либо причастность к этому президента Сербии.
«Многое в материалах боснийской войны еще не до конца прояснено, но в последние годы идет отступление от духа Дейтона в том, что касается равного отношения к сторонам конфликта. Всё больше обвинений в ведении конфликта возлагаются на сербов. Не понятно, на чем основаны подозрения в адрес Вучича. Сам он на протяжении всей своей карьеры приносит извинения за преступления, совершенные сербами в Боснии и Герцеговине во время конфликта. Надеюсь, что прокуратура Милана проведет разбирательство на высоком профессиональном уровне и подтвердит непричастность Вучича к каким-либо военным инцидентам», - заключила политолог.
Ранее данные о стрельбе по мирным жителям опровергли военнослужащие британских войск, служившие в Сараево в 1990-х годах. Они заявили BBC, что никогда не слышали о так называемом «снайперском туризме», кроме того такие мероприятия были бы «логистически сложно осуществимыми» из-за обилия контрольно-пропускных пунктов.
Осада Сараево, столицы Республики Босния и Герцеговина длилась четыре года. Жертвами обстрелов и снайперского огня в период с 1992 по 1996 год стали тысячи людей. В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал экс-президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована Караджича виновным в геноциде и других преступлениях против человечности. Его приговорили к пожизненному заключению.
Ранее Сербский режиссер Эмир Кустурица в комментарии Telegram-канала «Радиоточка НСН» отверг обвинения в планировании свержения президента Сербии Вучича.
