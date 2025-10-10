Белград рассчитывал, что санкции США и ЕС исчезнут, потому что американский президент Дональд Трамп добьется прогресса на мирных переговорах. Присоединяться к новым ограничениям Сербия не будет, поэтому активно демонстрирует поддержку России, рассказала научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с НСН.



Сербия оказала Курской области финансовую гуманитарную помощь в размере 472 млн рублей. Уточняется, что средства поступили в Фонд развития Курской области. Об этом сообщили в МИД РФ. Сербский президент Александар Вучич также заявил 9 октября на пресс-конференции перед журналистами, что Белград намерен подписать новое газовое соглашение с Россией уже до конца октября. По словам Соколовой, сербы находятся под огромным давлением из-за этих решений.