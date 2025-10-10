«Нерв противостояния»: Что ждать Сербии за помощь Курской области

Сербия ожидала иных действий от президента США, а отказываться от партнерства с Россией она не собирается, заявила НСН Полина Соколова.

Белград рассчитывал, что санкции США и ЕС исчезнут, потому что американский президент Дональд Трамп добьется прогресса на мирных переговорах. Присоединяться к новым ограничениям Сербия не будет, поэтому активно демонстрирует поддержку России, рассказала научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с НСН.

Сербия оказала Курской области финансовую гуманитарную помощь в размере 472 млн рублей. Уточняется, что средства поступили в Фонд развития Курской области. Об этом сообщили в МИД РФ. Сербский президент Александар Вучич также заявил 9 октября на пресс-конференции перед журналистами, что Белград намерен подписать новое газовое соглашение с Россией уже до конца октября. По словам Соколовой, сербы находятся под огромным давлением из-за этих решений.

«Сербия сохраняет курс на сближение с Евросоюзом, но в последние годы главным требованием Брюсселя стала общая внешняя политика. Это означает присоединение к санкциям и сдерживание России. Белград не следует этим идеям, поэтому сейчас напряженный момент. В Сербии делали большую ставку на Трампа, что он поможет разрешить украинский конфликт, а санкции отойдут на второй план. Но у республиканца не получилось добиться успеха, поэтому сербским властям все еще тяжело. Им необходимо сохранить нейтралитет, а страны Запада требуют солидарности во внешней политике», — отметила она.

Соколова также указала, что сейчас является главным вопросом в российско-сербских отношений.

«Сейчас нерв российско-сербских отношений сосредоточен на том, чтобы противостоять американским санкциям. США ввели ограничения против нефтяной индустрии. В главной компании страны NIS мажоритарным акционером является "Газпромнефть". Для Сербии это самая крупная энергетическая корпорация. Сейчас идет поиск решений, есть некоторые предложения, как выйти из этой ситуации. Появляющиеся новости доказывают, что Россия и Сербия сохраняют партнерство на высоком уровне, несмотря на все сложности. Поэтому нет ничего удивительного, что Белград демонстрирует поддержку Москве», — подчеркнула она.

