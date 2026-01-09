Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Гонконге
9 января 202612:37
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над португальцем Нуну Боржешем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге.
Матч состоялся 9 января, встреча продлилась 1 час 13 минут. Рублев обыграл Боржеша со счетом 6:3, 6:4. В полуфинале российский теннисист встретится с представителем Италии Лоренцо Музетти.
Андрею Рублеву 28 лет, спортсмен занимает 16 строчку в рейтинге ATP.
Ранее россиянка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Гонконге
- Медведев: РФ будут склонять к неприемлемым компромиссам с помощью санкций
- В театре во Флоренции отменили выступление российской балерины Захаровой
- Сотни задержанных рейсов: На столичный регион обрушился циклон «Фрэнсис»
- В Белоруссии из-за циклона было нарушено электроснабжение в 251 населенном пункте
- Названы самые дешевые товары на Wildberries в 2025 году
- В Красноярске пройдет премьера балета о жизни Пушкина
- В Британии более 50 тысяч домов остались без электричества
- Адвокат: Долина передаст ключи от проданной квартиры 9 января
- Кабмин продлил упрощенный порядок ввоза смартфонов и компьютеров в РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru