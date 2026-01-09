Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Гонконге

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над португальцем Нуну Боржешем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге.

Матч состоялся 9 января, встреча продлилась 1 час 13 минут. Рублев обыграл Боржеша со счетом 6:3, 6:4. В полуфинале российский теннисист встретится с представителем Италии Лоренцо Музетти.

Андрею Рублеву 28 лет, спортсмен занимает 16 строчку в рейтинге ATP.

Ранее россиянка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.

ФОТО: РИА Новости
