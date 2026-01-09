Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Гонконге

ВС РФ ударом ракетного комплекса «Орешник» ответили на попытку Киева поразить резиденцию Путина в Новгородской области Украина созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН Трамп: с захваченного США танкера Marinera уже разгружают нефть В РФ до конца 2026 года продлен упрощенный порядок ввоза в страну электронных устройств Более 300 рейсов на прилет и вылет задержаны или отменены в аэропортах Москвы