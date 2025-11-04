Вучич отказался вводить санкции против России ради членства в ЕС
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград не намерен признавать независимость Косово и вводить санкции против России даже в обмен на ускорение процесса вступления в Европейский союз. Об этом сербский лидер сообщил журналистам в Брюсселе по итогам саммита, посвященного вопросам расширения ЕС.
Сербский лидер подчеркнул, что подобные шаги для Белграда неприемлемы. Вучич отметил, что давление, оказываемое на Сербию, имеет исключительно политический характер и связано с геополитическими интересами, а не с объективными требованиями Евросоюза. Он заявил, что ситуация сводится к «чистой геополитике».
Глава государства также подчеркнул, что Сербия самостоятельно определяет свою внешнюю политику.
Он напомнил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но при этом не вводит санкции против России, считая обе страны братскими и выражая сожаление из-за происходящего на востоке Европы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле заявили о понимании давления на Сербию
- Вучич отказался вводить санкции против России ради членства в ЕС
- Бывшая вокалистка Grateful Dead Донна Джин Годчо-Маккей умерла в США
- Умер актер и телеведущий Юрий Николаев
- Собянин и Путин посетили выставку «Великая Победа. Россия — моя история»
- США готовятся развернуть системы для глушения китайских и российских спутников
- Минобороны сообщило о перехвате 38 украинских дронов за три часа
- Зеленский сообщил о поставке двух систем Patriot из Германии
- Посольство РФ на Филиппинах предупредило россиян об опасности тайфуна «Калмаэги»
- ЕК усомнилась в готовности Украины бороться с коррупцией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru