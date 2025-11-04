Вучич отказался вводить санкции против России ради членства в ЕС

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград не намерен признавать независимость Косово и вводить санкции против России даже в обмен на ускорение процесса вступления в Европейский союз. Об этом сербский лидер сообщил журналистам в Брюсселе по итогам саммита, посвященного вопросам расширения ЕС.

Сербский лидер подчеркнул, что подобные шаги для Белграда неприемлемы. Вучич отметил, что давление, оказываемое на Сербию, имеет исключительно политический характер и связано с геополитическими интересами, а не с объективными требованиями Евросоюза. Он заявил, что ситуация сводится к «чистой геополитике».

Вучич заявил о готовности продавать ЕС боеприпасы

Глава государства также подчеркнул, что Сербия самостоятельно определяет свою внешнюю политику.

Он напомнил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но при этом не вводит санкции против России, считая обе страны братскими и выражая сожаление из-за происходящего на востоке Европы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияСербия

