Трамп заявил об отмене второй волны атак по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп отменил новую волну атак по Венесуэле в связи с сотрудничеством Каракаса с Вашингтоном. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
Как отметил глава Белого дома, Соединенные Штаты и Венесуэла «отлично работают вместе».
«В связи с этим сотрудничеством я отменил ранее ожидаемую вторую волну атак», - написал Трамп.
Кроме того, американский президент рассказал, что стороны сотрудничают, особенно в вопросах восстановления нефтегазовой инфраструктуры, в «большем масштабе, лучшем и более современном виде».
Ранее Сенат США поддержал резолюцию, требующую от администрации страны получить одобрение Конгресса перед любым применением военной силы против Венесуэлы.
