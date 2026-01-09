Трамп заявил об отмене второй волны атак по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп отменил новую волну атак по Венесуэле в связи с сотрудничеством Каракаса с Вашингтоном. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Как отметил глава Белого дома, Соединенные Штаты и Венесуэла «отлично работают вместе».

«В связи с этим сотрудничеством я отменил ранее ожидаемую вторую волну атак», - написал Трамп.

Кроме того, американский президент рассказал, что стороны сотрудничают, особенно в вопросах восстановления нефтегазовой инфраструктуры, в «большем масштабе, лучшем и более современном виде».

Ранее Сенат США поддержал резолюцию, требующую от администрации страны получить одобрение Конгресса перед любым применением военной силы против Венесуэлы.

