Бунт и досрочные выборы? Как Кустурица стал главным соперником Вучича
Сербский политолог Стеван Гайич заявил НСН, что народ устал от «бандитизма» Вучича, акции против него поддерживают люди, которых уважают и в Сербии, и в России.
Режиссер Эмир Кустурица поддержал народный бунт против властей Сербии, люди требуют досрочных выборов, которые станут последними для лидера страны Александра Вучича, заявил в интервью НСН сербский политолог Стеван Гайич.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что режиссер Эмир Кустурица хочет его свергнуть. Вучич уверен, что Кустурица вместе с другими представителями оппозиции хотят добиться его отставки, при этом у них нет общей политической программы и понимания того, что нужно народу. Ранее режиссер осудил задержания участников политических протестов в Сербии, после чего налоговая служба закрыла ресторан «Висконти», в котором регулярно проходили фестивали Кустурицы. Гайич объяснил, что происходит в Сербии сегодня.
«В России долго придерживались ложного мнения о Вучиче, а он просто бандит, который возглавляет криминальную группу. Кто оказывается на его пути, становится врагом для страны, поэтому он напал на Кустурицу, а до этого на Новака Джоковича… Сейчас пока игнорируется, что актер Милош Бикович и баскетболист Никола Йокич тоже не поддержали его некоторые проекты. Брюссель привел Вучича к власти, чтобы решить вопрос с Косово, добыть литий и другие минеральные ресурсы, чтобы наш ВПК служил Украине и Израилю. По всей Сербии уже девять месяцев не прекращаются блокады, протесты разного вида. Кустурица, конечно, поддержал народ. Это общенародный бунт против криминала, который поддерживает НАТО. Ситуация в сентябре снова обострится. Основное требование сейчас – это досрочные выборы. Вучич этого боится, так как рейтинг у него упал страшно. Даже с поддержкой Запада он не сможет ничего получить от этих выборов», - рассказал он.
По его словам, России не нравится подобная риторика Вучича, а он готов пойти на сделку с ЕС, чтобы не лишиться поддержки.
«Мы не знаем, сможет ли тот же Кустурица сделать что-то в этой ситуации. Здесь власть никогда не менялась на непатриотических основах. Закрылся ресторан Кустурицы, потому что какая-то инспекция пришла. Это просто мафиозный шантаж. Россия говорит о том, что ей это не нравится, Кустурицу с днем рождения поздравлял патриарх Кирилл и президент Путин. Москва дает сигнал, что Кустурица пользуется в России большим уважением. Мило Ломпар еще сегодня является одним из лидеров этого движения, он интеллектуал, профессор литературы. Его очерняют уже два года, потому что поняли, что он может стать авторитетной личностью в этой ситуации. Уже звучали заявления, что мы готовы поддержать санкции против России, Вучич уже готов предложить все, чтобы Запад продолжил его поддерживать», - добавил собеседник НСН.
Сербия готова поддержать санкции Евросоюза против России в обмен на реальную перспективу членства в объединении. Об этом в интервью австрийскому информагентству APA заявил сербский министр по евроинтеграции Неманья Старович, передает «Радиоточка НСН».
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