Вучич заявил о необходимости прекращения огня на Украине на любых условиях

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что посоветовал бы канцлеры Германии Олафу Шольцу как можно скорее добиться соглашения о прекращении огня на Украине.

По его мнению, «ситуация на Украине будет ухудшаться».

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Как заявил Вучич, если бы немецкий канцлер хотел услышать его совет, то он посоветовал бы ему заключить соглашение о прекращении огня как можно скорее, причет неважно, на каких условиях.

Ранее Вучич призывал готовиться к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе и утверждал, что Запад заинтересован в территориях России и ее природных ресурсах.




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ФОТО: РИА Новости
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