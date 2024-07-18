Вучич заявил о необходимости прекращения огня на Украине на любых условиях
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что посоветовал бы канцлеры Германии Олафу Шольцу как можно скорее добиться соглашения о прекращении огня на Украине.
По его мнению, «ситуация на Украине будет ухудшаться».
Как заявил Вучич, если бы немецкий канцлер хотел услышать его совет, то он посоветовал бы ему заключить соглашение о прекращении огня как можно скорее, причет неважно, на каких условиях.
Ранее Вучич призывал готовиться к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе и утверждал, что Запад заинтересован в территориях России и ее природных ресурсах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru