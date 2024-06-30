Вучич заявил о заинтересованности Запада в территориях России

Запад заинтересован в территориях России и ее природных ресурсах. Такое мнение в эфире телеканала TV Prva высказал президент Сербии Александр Вучич.

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«У России есть много нефти, газа, фосфатов, золота и серебра, и всего, что им нужно», - сказал глава государства.

Он обратил внимание, что западные страны не приняли разработанный Китаем план прекращения огня на Украине. По его мнению, США и Европа желают поражения России в конфликте на Украине.

Ранее президент Сербии заявил, что завершение конфликта на Украине в настоящее время невозможно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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