«У России есть много нефти, газа, фосфатов, золота и серебра, и всего, что им нужно», - сказал глава государства.

Он обратил внимание, что западные страны не приняли разработанный Китаем план прекращения огня на Украине. По его мнению, США и Европа желают поражения России в конфликте на Украине.

Ранее президент Сербии заявил, что завершение конфликта на Украине в настоящее время невозможно, передает «Радиоточка НСН».

