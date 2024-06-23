Вучич призвал готовиться к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе
Министерству внутренних дел Сербии необходимо готовиться к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе, заявил президент страны Александр Вучич. Об этом пишет РИА Новости.
Вучич отметил, что сегодня в мире нет безопасности и стабильности. Необходимо подготовиться к любому возможному сценарию и создать резервы, сказал он.
«Невозможно с легкостью рассматривать то, что будет происходить до конца этого года, а тем более планировать многое на будущее», - добавил Вучич.
Ранее президент Сербии заявил, что экспортированное с 2022 года Белградом оружие почти на $800 миллионов могло попасть на Украину, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru