Вучич призвал готовиться к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе

Вучич отметил, что сегодня в мире нет безопасности и стабильности. Необходимо подготовиться к любому возможному сценарию и создать резервы, сказал он.

«Невозможно с легкостью рассматривать то, что будет происходить до конца этого года, а тем более планировать многое на будущее», - добавил Вучич.

Ранее президент Сербии заявил, что экспортированное с 2022 года Белградом оружие почти на $800 миллионов могло попасть на Украину, передает «Радиоточка НСН».

