Вторая ночь протестов в Сербии: Студенты перекрыли дороги в 18 городах
В выходные в Сербии произошел новый виток протестов. Митингующие выдвинули властям новое требование, а также в качестве давления перекрыли дороги в столице и других городах страны.
В ночь с 29 на 30 июня протестующие в Сербии заблокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны - от Суботицы на севере и до Заечара на юго-востоке, а в самом Белграде перекрыты 24 точки, сообщили РИА Новости. Протестующие используют контейнеры для мусора и другие подручные материалы для блокады.
НОВЫЙ УЛЬТИМАТУМ И БЛОКАДА
Ранее, в субботу 28 июня, в 22:00 по мск истек срок ультиматума, который митингующие и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента Сербии Александра Вучича перед парламентом страны — Народной Скупщиной. В воскресенье они добавили еще третье требование – освободить всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня.
Ранее глава МВД Сербии Ивица Дачич также сообщил, что во время беспорядков в Белграде в ночь с субботы на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД и были задержаны 77 человек. При этом глава страны заявил, что лишь чудом обошлось без жертв.
По словам экс- премьера страны Ана Брнабич, митингующие студенты в Белграде 28 июня призвали к уничтожению Сербии и гражданской войне. Также она упомянула, что протест совпал с национальным праздником Видовдан. Об этом политик написала в своих соцсетях.
В субботу в ходе акции студенты и сторонники оппозиции перекрыли одну из центральных площадей Белграда и попытались прорвать кордон полиции возле здания администрации президента. Митинг начался в 20:00 по московскому времени. По данным издания Danas, на Славии собрались 36 тысяч человек. Они бросали петарды и другие предметы в сторону силовиков. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки для разгона людей, после чего выставила дополнительные кордоны.
При этом параллельно на площади перед Скупщиной шел контрпротест сторонников президента Вучича, сообщал Reuters. Там митинговали студенты ассоциации «Студенты 2.0», которые выступали против блокировки работы университетов в рамках протестов из-за трагедии в Нови-Саде. Студенты из ассоциации находятся в Пионерском парке у Скупщины с 6 марта.
Конечно, глава страны не мог проигнорировать обострение ситуации. В воскресенье, 29 июня, Вучич вышел к протестующим в Белграде в Пионерском парке и призвал их к миру, сообщил Danas. Он заявил, что государство сильное и власти будут выполнять свои обязанности».
ИСТОКИ И РАСКОЛ СЕРБИИ
При этом простые жители страны устали от напряженной обстановки, которая длится уже полгода и обострилась с новой силой в мае. Так, жительница Сербии Ольга Годицкая-Младенович рассказала, что людям очень тяжело, и они негодуют из-за слишком мягкой реакции государства.
«Последний год людям тяжело, и они возмущены мягкостью властей. Шум, беспорядок, наглые опасные выходки протестующих всех достали. Зимой люди в центре Белграда нормально не спали несколько месяцев…Часто были перекрыты дороги и мосты. Царил хаос», - приводит ее слова aif.ru.
Она также добавила, что ситуация чуть более спокойная в Нови-Саде и Нише.
Истоки столь серьезного недовольства в обществе Сербии и как следствие вспышки массовых протестов лежат в начале ноября 2024 года. Тогда в результате обрушения бетонного навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад погибло 15 человек. После этого студенты сербских вузов и оппозиционеры обвинили во всем коррупцию и потребовали привлечения виновных к ответственности.
После трагического инцидента ряд политиков Сербии в том числе премьер-министр страны Милош Вучевич и министр строительства, транспорта и инфраструктуры страны Горан Весич ушли в отставку.
По мнению политолога Ахмата Хасанова, несмотря ожесточенность и масштабность протестов, они вряд ли что-то поменяют, разве что могут быть инициированы новые досрочные выборы в парламент, чтобы охладить пыл протестующих. Его слова приводит 360.ru.
При этом Хасанов уверен, что митингующие просто хотят навести хаос в стране.
«Цель протестующих — не просто улучшить жизнь в стране, их цель — просто привести государство к хаосу», — заключил он.
В свою очередь член экспертного совета Общероссийского организации «Офицеры России» Максим Бардин считает, что такой кризис для Белграда – проверка на прочность. Он также уточнил, что сейчас Сербия фактически разрывается: одни хотят двигаться вместе с Евросоюзом, другие – укрепиться на Балканах, а третьи – укреплять отношения с Россией. При этом часть сербов упрекают Вучича в том, что он сдает позиции в Косово, Воедводине и Метохии.
«У сербского общества нет единого определения, куда оно будет двигаться в ближайшие 5-10 лет, нет картины будущего и это все отражается на доверии или недоверии к действующей власти», - приводит слова Бардина «Звезда».
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