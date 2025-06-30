В ночь с 29 на 30 июня протестующие в Сербии заблокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны - от Суботицы на севере и до Заечара на юго-востоке, а в самом Белграде перекрыты 24 точки, сообщили РИА Новости. Протестующие используют контейнеры для мусора и другие подручные материалы для блокады.

НОВЫЙ УЛЬТИМАТУМ И БЛОКАДА

Ранее, в субботу 28 июня, в 22:00 по мск истек срок ультиматума, который митингующие и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента Сербии Александра Вучича перед парламентом страны — Народной Скупщиной. В воскресенье они добавили еще третье требование – освободить всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня.

Ранее глава МВД Сербии Ивица Дачич также сообщил, что во время беспорядков в Белграде в ночь с субботы на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД и были задержаны 77 человек. При этом глава страны заявил, что лишь чудом обошлось без жертв.