Умер тренер хоккейного клуба «Гранит-Чехов» Алексей Вербицкий
Главный тренер клуба Национальной молодежной хоккейной лиги «Гранит-Чехов» Алексей Вербицкий умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщила пресс-служба команды
«С невыносимой болью в сердце МХК "Гранит-Чехов" сообщает о безвременном уходе из жизни нашего наставника - Алексея Валерьевича Вербицкого», - указано в заявлении.
Клуб выразил соболезнования родным и близким специалиста.
Алексей Вербицкий родился в 1976 году в Минске. Как игрок он выступал за белорусские хоккейные клубы, в том числе «Юность», «Тивали», «Витебск», «Гомель», «Брест». В качестве тренера Вербицкий работал в командах «Шахтер», «Ястребы», «АКМ-Юниор» и «АКМ-Новомосковск». В июле текущего года специалист возглавил «Гранит-Чехов».
Ранее в возрасте 61 года умер бывший тренер нескольких клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Мартемьянов.
