С Трампом на Аляску поедут госсекретарь и директор ЦРУ

Как пишет агентство, также в состав американской делегации вошли спецпосланник Стив Уиткофф, министр торговли Говард Лютник и министр финансов Скотт Бессент.

Кроме того, на Аляску поедут шеф протокола США Моника Кроули, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, спичрайтер Росс Уортингтон и другие.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что кроме него самого в состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает RT.

