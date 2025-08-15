С Трампом на Аляску поедут госсекретарь и директор ЦРУ
Президента США Дональда Трампа в поездке на Аляску будут сопровождать госсекретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Как пишет агентство, также в состав американской делегации вошли спецпосланник Стив Уиткофф, министр торговли Говард Лютник и министр финансов Скотт Бессент.
Кроме того, на Аляску поедут шеф протокола США Моника Кроули, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, спичрайтер Росс Уортингтон и другие.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что кроме него самого в состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает RT.
