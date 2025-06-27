Премьер Сербии пообещал, что страна не присоединится к антироссийским санкциям

Сербия не будет вводить санкции в отношении России. Об этом сообщил премьер-министр республики Джуро Мацут, передает ТАСС.

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Беседа с агентством стала первым зарубежным интервью политика.

«Пока я являюсь премьер-министром, правительство... не присоединится к санкциям против России», - указал Мацут.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что страна не будет вводить антироссийские санкции в период его президентства, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
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