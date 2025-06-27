Премьер Сербии пообещал, что страна не присоединится к антироссийским санкциям
27 июня 202508:18
Сербия не будет вводить санкции в отношении России. Об этом сообщил премьер-министр республики Джуро Мацут, передает ТАСС.
Беседа с агентством стала первым зарубежным интервью политика.
«Пока я являюсь премьер-министром, правительство... не присоединится к санкциям против России», - указал Мацут.
Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что страна не будет вводить антироссийские санкции в период его президентства, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Сербии пообещал, что страна не присоединится к антироссийским санкциям
- Посол США Трейси покидает Москву
- Центробанк аннулирует лицензии ИК «Прайвет Капитал»
- Над территорией РФ сбили 39 украинских беспилотников
- Депутат Аксаков: Ипотеку для участников СВО могут запустить в 2026 году
- Глава Евросовета заявил, что очередные санкции против РФ не утверждены
- Вернувшиеся из плена российские бойцы рассказали о жестоком обращении со стороны ВСУ
- В Совбезе заявили, что 26 тысяч украинцев не пустили в РФ из-за связей с СБУ
- СМИ: Казнили убившего и расчленившего девять человек японца
- В Госдуме заявили, что с 1 сентября фельдшеры смогут исполнять обязанности врачей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru