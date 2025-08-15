В Брянской облдуме призвали показывать молодежи «Брата» и «Бригаду»
К защите традиционных ценностей в кино нельзя подходить упрощенно, так как кинематограф — это мощный воспитательный инструмент. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
Он указал, что даже в детских сказках показывают, что плохие поступки ведут к плохому концу. А в проектах «Брат» и «Бригада» ясно демонстрируется, что «путь насилия и обмана ведет к трагедии».
«В «Бригаде» — культовом фильме, все главные герои, выбравшие путь бандитизма, в итоге погибают», - отметил Иванов.
Депутат добавил, что запрет криминальных фильмов лишит граждан возможности обсуждать важные нравственные вопросы.
Ранее Госдума обязала владельцев аудиовизуальных сервисов не допускать распространения материалов, которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности, сообщает RT.
