В Брянской облдуме призвали показывать молодежи «Брата» и «Бригаду»

К защите традиционных ценностей в кино нельзя подходить упрощенно, так как кинематограф — это мощный воспитательный инструмент. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

В Госдуме допустили, что в РФ могут запретить фильмы Балабанова

Он указал, что даже в детских сказках показывают, что плохие поступки ведут к плохому концу. А в проектах «Брат» и «Бригада» ясно демонстрируется, что «путь насилия и обмана ведет к трагедии».

«В «Бригаде» — культовом фильме, все главные герои, выбравшие путь бандитизма, в итоге погибают», - отметил Иванов.

Депутат добавил, что запрет криминальных фильмов лишит граждан возможности обсуждать важные нравственные вопросы.

Ранее Госдума обязала владельцев аудиовизуальных сервисов не допускать распространения материалов, которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности, сообщает RT.

ФОТО: кадр из фильма
ТЕГИ:КультураКриминалЗапретКино

