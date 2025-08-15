МО РФ заявило об освобождении Александрограда в ДНР

Российские войска освободили ещё один населённый пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военные освободили Щербиновку и Искру в ДНР

Уточняется, что под контроль российской армии перешло село Александроград.

В ведомстве добавили, что населённый пункт был освобождён подразделениями группировки войск «Восток».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Яблоновка в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:Минобороны РФДНРСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры