МО РФ заявило об освобождении Александрограда в ДНР
15 августа 202513:17
Российские войска освободили ещё один населённый пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Уточняется, что под контроль российской армии перешло село Александроград.
В ведомстве добавили, что населённый пункт был освобождён подразделениями группировки войск «Восток».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Яблоновка в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
