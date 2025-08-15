Сотни объектов в месяц: Квартиры в каких странах скупают россияне
Эксперт по зарубежной недвижимости Филипп Березин заявил НСН, что больше всего россиян привлекают квартиры в Грузии, Турции, ОАЭ, а также в Европе.
Спрос со стороны россиян на покупку зарубежной недвижимости сохраняется, из необычных направлений в этом году появились Камбоджа и Бразилия, рассказал НСН главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин.
Интерес граждан России к покупке недвижимости за рубежом для дальнейшего переезда снижается. Сейчас с этой целью активы подбирают 59% покупателей против 63% годом ранее. Волна переездов завершилась, и потребители возвращаются к более привычным моделям сделок, пишет «Коммерсант». Березин отметил, что существенного снижения спроса нет.
«Спрос со стороны россиян на покупку зарубежной недвижимости сохраняется. Безусловно, в некоторых странах он становится меньше. Например, он уменьшился в Турции по сравнению с прошлым годом. После роста в 2022-2023 годах началось снижение. Россияне в Турции покупают примерно 300-400 объектов в месяц. В Испании сейчас примерно 400 объектов за квартал, это падение на 18% по сравнению с прошлым годом. В топе сейчас страны Юго-Восточной Азии, Индонезия. Конечно, до сих пор пользуются популярностью ОАЭ. Из европейских стран я бы выделил еще Черногорию. Покупают недвижимость также во Франции, Греции – это десятки объектов в месяц. Еще отдельно хочу выделить Грузию, там спрос максимальный. Из необычных направлений у нас появились Камбоджа, Занзибар и Бразилия», - рассказал он.
Также Березин оценил рост цен по разным направлениям.
«Если говорим про Турцию, в долларах и евро цены даже немного снижались. В ОАЭ цены стабильно растут на 10-15%. В Испании, Греции рост около 10%. Доллар и евро с начала года сильно просели, поэтому в рублях цены стали дешевле. С другой стороны, дополнительные расходы на покупку довольно существенные, есть сложности из-за ограничений по расчётам»,- добавил собеседник НСН.
Понижение ключевой ставки дало людям возможность снова брать ипотеку, соответственно, спрос растет, поэтому вторичный рынок в России отвечает на этот спрос подорожанием. Об этом НСН ранее рассказал риелтор Олег Бендриков.
