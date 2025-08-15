СМИ: На Аляске Трамп лично встретит с почестями Путина

Президент США Дональд Трамп планирует встретить с почестями президента России Владимира Путина на Аляске. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на источники.

Безопасный Анкоридж: Саммит РФ и США на Аляске уже назвали «победой Путина»

По данным СМИ, для российского лидера по прибытии на военную базу Элмендорф-Ричардсон расстелят красную дорожку. Трамп намерен лично поприветствовать Путина.

Вместе с тем собеседники телеканала указывают, что точные детали встречи президентов еще дорабатываются.

Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит на Аляске 15 августа. Сначала политики побеседуют тет-а-тет, далее пройдут переговоры делегаций РФ и США, пишет RT.

ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
