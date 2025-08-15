СМИ: На Аляске Трамп лично встретит с почестями Путина
Президент США Дональд Трамп планирует встретить с почестями президента России Владимира Путина на Аляске. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на источники.
По данным СМИ, для российского лидера по прибытии на военную базу Элмендорф-Ричардсон расстелят красную дорожку. Трамп намерен лично поприветствовать Путина.
Вместе с тем собеседники телеканала указывают, что точные детали встречи президентов еще дорабатываются.
Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит на Аляске 15 августа. Сначала политики побеседуют тет-а-тет, далее пройдут переговоры делегаций РФ и США, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО РФ заявило об освобождении Александрограда в ДНР
- Сотни объектов в месяц: Квартиры в каких странах скупают россияне
- Следком РФ завел дело о теракте после атаки ВСУ на жилой дом в Курске
- Умер тренер хоккейного клуба «Гранит-Чехов» Алексей Вербицкий
- СМИ: На Аляске Трамп лично встретит с почестями Путина
- СМИ: Три человека погибли при взрыве на заводе под Рязанью
- Над территорией России сбили 14 беспилотников ВСУ
- Ученые оценили пролетающий над Землей «потенциально опасный» астероид
- Мелодичный треш: Гитарист «Воли и Разума» о новаторстве Megadeth и их преемниках
- Чернышенко: Туристы совершили 41,4 млн поездок по РФ в первом полугодии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru