Следком РФ завел дело о теракте после атаки ВСУ на жилой дом в Курске
Уголовное дело по статье «Теракт» было возбуждено по факту атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на жилой дом и гражданскую инфраструктуру Курска. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что в результате атаки погибла женщина, ещё 17 мирных жителей были ранены. Также были повреждены жилые дома и здание школы.
«Устанавливаются военнослужащие ВСУ, выполнявшие преступные приказы... а также командиры, отдавшие их», - добавила она.
Ранее в Ростове-на-Дону в результате атаки украинского беспилотника пострадали 15 человек, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО РФ заявило об освобождении Александрограда в ДНР
- Сотни объектов в месяц: Квартиры в каких странах скупают россияне
- Следком РФ завел дело о теракте после атаки ВСУ на жилой дом в Курске
- Умер тренер хоккейного клуба «Гранит-Чехов» Алексей Вербицкий
- СМИ: На Аляске Трамп лично встретит с почестями Путина
- СМИ: Три человека погибли при взрыве на заводе под Рязанью
- Над территорией России сбили 14 беспилотников ВСУ
- Ученые оценили пролетающий над Землей «потенциально опасный» астероид
- Мелодичный треш: Гитарист «Воли и Разума» о новаторстве Megadeth и их преемниках
- Чернышенко: Туристы совершили 41,4 млн поездок по РФ в первом полугодии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru