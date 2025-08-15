Следком РФ завел дело о теракте после атаки ВСУ на жилой дом в Курске

Уголовное дело по статье «Теракт» было возбуждено по факту атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на жилой дом и гражданскую инфраструктуру Курска. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Над Россией сбили 53 украинских беспилотника

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что в результате атаки погибла женщина, ещё 17 мирных жителей были ранены. Также были повреждены жилые дома и здание школы.

«Устанавливаются военнослужащие ВСУ, выполнявшие преступные приказы... а также командиры, отдавшие их», - добавила она.

Ранее в Ростове-на-Дону в результате атаки украинского беспилотника пострадали 15 человек, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Уголовное ДелоСледственный Комитет РфВСУТерактКурск

Горячие новости

Все новости

партнеры