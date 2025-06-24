«Предали братушек?»: Вучича прямо обвинили в наживе на оружии для ВСУ

Большинство сербов в ужасе от ситуации с поставками оружия, о чем было известно еще два года назад, сказал в эфире НСН Стеван Гайич.

Сербские компании, продающие оружие, которое потом попадает к ВСУ, связаны с президентом этой страны Александром Вучичем, его родственниками и друзьями, заявил в интервью НСН сербский политолог Стеван Гайич.

Служба внешней разведки (СВР) России ранее сообщила, что ряд сербских предприятий продает в Чехию и Болгарию комплектующие для сборки ракет «в интересах Украины». В ведомстве посетовали, что многовековая дружба русского и сербского народов перечеркиваются «жаждой наживы и трусливой многовекторностью». Гайич утверждает, что об этих поставках известно, но Белград замалчивает данную информацию.

Вучич заявил, что Сербия не передает оружие России или Украине
«Вучич не может делать вид, что он этого не знает. Еще два года назад появилась информация о том, что сербские снаряды появляются в ВСУ. Сейчас оказывается, что еще более серьезное оружие используется. Причем самое циничное, что фабрики, которые производят оружие, на этом не зарабатывают. А наживаются на этом частные компании, которые так или иначе связаны с Вучичем, его семьей или его друзьями. Это в тайне делается все это время, но властями Сербии эта информация игнорируется. Теперь русские эксперты будут говорить, что "сербы-братушки нас передали". Нет, это Вучич сделал на ужас большинства сербов, особенно пророссийски ориентированных патриотов», - сказал Гайич.

Позднее президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика приостановила экспорт боеприпасов. По его словам, сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы по конечным потребителям такой продукции.

«Мы сейчас остановили буквально все и отправляем своей армии. Должны быть особые и специальные решения, чтобы что-то было отправлено [на экспорт]», — сказал Вучич. При этом он пообещал, что страна будет искать новые рынки сбыта для своей военной продукции, чтобы обеспечить национальный ВПК заказами: «Я не собираюсь оставлять 150 тыс. человек без хлеба. Напротив, моя работа заключается в том, чтобы открывать для них рынки».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что данная ситуация не повлияет на добрые отношения Москвы и Белграда, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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