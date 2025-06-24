«Вучич не может делать вид, что он этого не знает. Еще два года назад появилась информация о том, что сербские снаряды появляются в ВСУ. Сейчас оказывается, что еще более серьезное оружие используется. Причем самое циничное, что фабрики, которые производят оружие, на этом не зарабатывают. А наживаются на этом частные компании, которые так или иначе связаны с Вучичем, его семьей или его друзьями. Это в тайне делается все это время, но властями Сербии эта информация игнорируется. Теперь русские эксперты будут говорить, что "сербы-братушки нас передали". Нет, это Вучич сделал на ужас большинства сербов, особенно пророссийски ориентированных патриотов», - сказал Гайич.

Позднее президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика приостановила экспорт боеприпасов. По его словам, сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы по конечным потребителям такой продукции.

«Мы сейчас остановили буквально все и отправляем своей армии. Должны быть особые и специальные решения, чтобы что-то было отправлено [на экспорт]», — сказал Вучич. При этом он пообещал, что страна будет искать новые рынки сбыта для своей военной продукции, чтобы обеспечить национальный ВПК заказами: «Я не собираюсь оставлять 150 тыс. человек без хлеба. Напротив, моя работа заключается в том, чтобы открывать для них рынки».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что данная ситуация не повлияет на добрые отношения Москвы и Белграда, отмечает «Радиоточка НСН».

