Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до четырех
15 августа 202513:36
Число погибших при взрыве в Шиловском районе Рязанской области выросло до четырёх человек. Об этом в своём Telegram-канале сообщил оперштаба региона.
Отмечается, что количество пострадавших уточняется.
«Оказание помощи пострадавшим курирует зампред регионального правительства Александр Пшенников», - говорится в сообщении.
Ранее на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области в пороховом цеху прогремел взрыв.. Здание было полностью разрушено, пишет RT. Сообщалось о трёх погибших.
