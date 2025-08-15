Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до четырех

Число погибших при взрыве в Шиловском районе Рязанской области выросло до четырёх человек. Об этом в своём Telegram-канале сообщил оперштаба региона.

Отмечается, что количество пострадавших уточняется.

«Оказание помощи пострадавшим курирует зампред регионального правительства Александр Пшенников», - говорится в сообщении.

Ранее на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области в пороховом цеху прогремел взрыв.. Здание было полностью разрушено, пишет RT. Сообщалось о трёх погибших.

