Турция призвала Россию и Украину сесть за стол переговоров

Москва и Киев должны как можно скорее сесть за стол переговоров, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Зеленский заявил, что между Украиной и Польшей не будет границ

Он отметил, что обе стороны планируют масштабное наступление в ближайшие в месяцы, что вызывает беспокойство у Анкары, отметил дипломат.

«Мы продолжим наши усилия по достижению прочного мира путем обеспечения границы и территориальной целостности Украины и призываем как можно скорее сесть за стол переговоров», - сказал Чавушоглу.

Ранее политик анонсировал встречу министров внешнеполитических ведомства России, Турции, Сирии и Ирана в Москве, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры