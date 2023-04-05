Турция призвала Россию и Украину сесть за стол переговоров
5 апреля 202316:55
Москва и Киев должны как можно скорее сесть за стол переговоров, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Он отметил, что обе стороны планируют масштабное наступление в ближайшие в месяцы, что вызывает беспокойство у Анкары, отметил дипломат.
«Мы продолжим наши усилия по достижению прочного мира путем обеспечения границы и территориальной целостности Украины и призываем как можно скорее сесть за стол переговоров», - сказал Чавушоглу.
Ранее политик анонсировал встречу министров внешнеполитических ведомства России, Турции, Сирии и Ирана в Москве, сообщает «Радиоточка НСН».
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5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru