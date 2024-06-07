ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что в течение недели подразделения «Южной» группировки войск также нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно данным, украинская армия потеряла до 2835 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, а также зенитную самоходную установку «Gepard».
Подчеркивается, что были уничтожены семь полевых складов боеприпасов ВСУ.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ отступили на восемь-девять километров на важных участках в Харьковской области. По его словам, российская армия вытесняет ВСУ с занимаемых позиций, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru