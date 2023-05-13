Все рухнет? В России спорят о развитии отношений Турции с Западом и Россией
Турецкая оппозиция может легко договориться с Вашингтоном в случае своей победы на выборах. А Россия - потерять партнера, потому что отношения построены на личных договоренностях президентов двух стран.
Турецкие власти начали получать многочисленные обращения от туристов из России на фоне заявлений местной оппозиции о потенциальных санкциях против РФ. Российские путешественники опасаются, что у них могут возникнуть сложности с возвращением на родину, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Türk.
В правящей турецкой Партии справедливости и развития считают, что санкции вредят вредят рядовым гражданам, а не властям государств, против которых ввели рестрикции. Об этом заявил зампредседателя правящей турецкой Нуман Куртулмуш в беседе с RT.
Он подчеркнул, что Турция по-прежнему стремится в Евросоюз и хочет стать равным партнером с организации.
«Мы не примем варианта видения Турции как колонии или если они будут давать нам домашнее задание и ставить оценку после его выполнения», — отметил он.
Также Куртулмуш заявил, что вопрос прекращения боевых действий на Украине логичнее и гуманнее обсуждать в ходе переговоров, чем накладывать ограничения.
При этом турецкий аналитик Энгин Озер считает, что оппозиция в его стране без проблем договорится с администрацией президента США Джо Байдена, передают РИА Новости.
По мнению эксперта, альянс сил по главе с действующим президентом Тайипом Эрдоганом в приоритет внешней политики ставит сотрудничество с Великобританией.
«Налажено полное сотрудничество с Лондоном в сфере оборонной промышленности, разведки газа в Средиземноморье. Достигнут консенсус о партнерстве с Россией в некоторых сферах и защите взаимных интересов двух стран. Как известно, Эрдоган любит использовать свои личные связи в международных отношениях. Отношения с Соединенными Штатами были намного лучше при Дональде Трампе, чем сегодня. На самом деле Эрдоган заявил, что хочет победы Трампа еще до проведения выборов. Поэтому можно упомянуть о проблемах нынешнего правительства с президентом Байденом. Позиция нынешнего турецкого правительства в отношении НАТО и американских баз в Турции ясна, никаких серьезных изменений в военно-стратегическом плане не будет», – напоминает аналитик.
Востоковед Евгений Сатановский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что отношения России и Турции во многом построены на личных договоренностях Путина и Эрдогана, в противном случае все рухнет.
«На сегодняшний день отношения России и Турции в огромной мере зависят от тандема «Путин – Эрдоган», это личностные отношения. Если Эрдоган перестанет быть турецким лидером, все придется выстраивать заново или просто все обрушится постепенно под давлением американцев. Турция и сейчас открыто выступает на стороне Киева, поставляет Киеву вооружения, включая беспилотники. Турция инициировала зерновую сделку, крайне вредную и опасную для России. Я не очень понимаю, что еще должна сделать Турция, чтобы выступить на стороне Украине, послать турецких военных? Это вряд ли произойдет при любом правителе», - отметил Сатановский.
Для Москвы выгодно, чтобы президентом Турции остался Реджеп Тайип Эрдоган, но и ему в случае победы на предстоящих выборах придется серьезно улучшать отношения с Западом, заявил ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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