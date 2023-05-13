Все рухнет? В России спорят о развитии отношений Турции с Западом и Россией

В правящей турецкой Партии справедливости и развития считают, что санкции вредят вредят рядовым гражданам, а не властям государств, против которых ввели рестрикции. Об этом заявил зампредседателя правящей турецкой Нуман Куртулмуш в беседе с RT.

Он подчеркнул, что Турция по-прежнему стремится в Евросоюз и хочет стать равным партнером с организации.

«Мы не примем варианта видения Турции как колонии или если они будут давать нам домашнее задание и ставить оценку после его выполнения», — отметил он.



Также Куртулмуш заявил, что вопрос прекращения боевых действий на Украине логичнее и гуманнее обсуждать в ходе переговоров, чем накладывать ограничения.