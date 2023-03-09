Турецкий гамбит: Чем обернется перекрытие транзита санкционных товаров в Россию

Властопуло подчеркнул, что у России осталось не так много путей ввоза официально запрещенных к ввозу товаров.

«Это сопряжено с тем, что нужно будет искать новые цепочки товаров, которые, честно сказать, остается не так уж и много», - добавил логист.

Турция на сегодняшний день по самым важным параметрам остается главной страной-транзитером для России, и если в новой реальности сторонам придется прекратить сотрудничество, то, кроме логистического маршрута, Россия может потерять до пяти миллиардов долларов в стоимостном выражении.

«Все дружественные государства могут использоваться в качестве стран транзита. Но тут стоит откровенно и однозначно отметить, что роль Турции – номер один. По объему товаров, их стоимости, и организации транзита Турция сейчас – номер один. Мы предполагаем, что ситуация разрулится в ближайшие несколько дней, может быть недель. Но это внутреннее ощущение, потому что мы понимаем некую подоплеку всех этих событий, и кто оказывает давление, как оказывается давление, в принципе, понимание есть. Но если эта история станет новой реальностью, что Турция теперь закрыта в качестве транзита, то потенциальная потеря в стоимостном выражении – три-четыре миллиарда долларов. Может даже пять», - заключил Властопуло.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в разговоре с НСН оценил шансы нынешнего руководства Турции сохранить свои позиции, выделил сильные стороны оппозиции и спрогнозировал вектор развития отношений с Россией в случае прихода новой власти.