Турецкий гамбит: Чем обернется перекрытие транзита санкционных товаров в Россию
Турция стала блокировать оформление транзита санкционных грузов в Россию, рассказал НСН гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.
На сегодняшний день Турция с большим отрывом занимает первое место среди стран-транзитеров санкционных товаров, предназначенных для России, и потеря этого направления может сказаться для Москвы достаточно болезненно, рассказал в беседе с НСН гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.
«Сейчас таможенная система Турции не дает возможности оформить декларации, заявить транзит на товары, которые приходят в Турцию из других стран. С чем это связано, пока не понятно. В Россию сейчас транзит не оформить. Можно оформить экспорт на произведенные в Турции грузы, а вот на транзитные грузы, которые поступили в Турцию из других стран, оформить сегодня нельзя», - сказал Властопуло.
Логисты надеются, что проблема носит технический характер, в противном случае Россия рискует потерять большой транзитный поток санкционки, отмечает собеседник.
«Почему так произошло, мы не знаем. Чем это может обернуться для нас? За прошлый год товарооборот по импорту с Турцией увеличился на 50%, где-то около трех миллиардов долларов. Безусловно, этому росту способствовала роль Турции в качестве большой страны-транзитера товаров, которые приходят в Россию в том числе в рамках параллельного импорта, околосанкционных товаров и так далее. То есть под ударом, если мы предполагаем, что это не какая-то техническая проблема, а имеет под собой какие-то определенные аспекты, то для нас это потеря достаточно большого транзитного потока товаров, которые продолжают поступать в Россию», - отметил он.
Властопуло подчеркнул, что у России осталось не так много путей ввоза официально запрещенных к ввозу товаров.
«Это сопряжено с тем, что нужно будет искать новые цепочки товаров, которые, честно сказать, остается не так уж и много», - добавил логист.
Турция на сегодняшний день по самым важным параметрам остается главной страной-транзитером для России, и если в новой реальности сторонам придется прекратить сотрудничество, то, кроме логистического маршрута, Россия может потерять до пяти миллиардов долларов в стоимостном выражении.
«Все дружественные государства могут использоваться в качестве стран транзита. Но тут стоит откровенно и однозначно отметить, что роль Турции – номер один. По объему товаров, их стоимости, и организации транзита Турция сейчас – номер один. Мы предполагаем, что ситуация разрулится в ближайшие несколько дней, может быть недель. Но это внутреннее ощущение, потому что мы понимаем некую подоплеку всех этих событий, и кто оказывает давление, как оказывается давление, в принципе, понимание есть. Но если эта история станет новой реальностью, что Турция теперь закрыта в качестве транзита, то потенциальная потеря в стоимостном выражении – три-четыре миллиарда долларов. Может даже пять», - заключил Властопуло.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в разговоре с НСН оценил шансы нынешнего руководства Турции сохранить свои позиции, выделил сильные стороны оппозиции и спрогнозировал вектор развития отношений с Россией в случае прихода новой власти.
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