«Турция закончится»: Эрдоган может пропустить выборы по состоянию здоровья

«Выборы перенести не могут, этого делать никто не будет. Никаких реальных верифицированных сведений о состоянии действующего президента Турции нет. То, что он мог надорваться с его графиком по пятнадцать-двадцать часов работы в сутки, это факт. Либо он будет участвовать в выборах, либо не сможет по состоянию здоровья. Если он не сможет, значит, оппозиция получит все на блюдечке с голубой каемочкой. В таком случае нынешняя Турция, какой мы ее знаем, закончится», - объяснил он.

Собеседник НСН также рассказал, что отношения России и Турции во многом построены на личных договоренностях Путина и Эрдогана, в противном случае все рухнет.

«На сегодняшний день отношения России и Турции в огромной мере зависят от тандема «Путин – Эрдоган», это личностные отношения. Если Эрдоган перестанет быть турецким лидером, все придется выстраивать заново или просто все обрушится постепенно под давлением американцев. Турция и сейчас открыто выступает на стороне Киева, поставляет Киеву вооружения, включая беспилотники. Турция инициировала зерновую сделку, крайне вредную и опасную для России. Я не очень понимаю, что еще должна сделать Турция, чтобы выступить на стороне Украине, послать турецких военных? Это вряд ли произойдет при любом правителе», - отметил Сатановский.

Для Москвы выгодно, чтобы президентом Турции остался Реджеп Тайип Эрдоган, но и ему в случае победы на предстоящих выборах придется серьезно улучшать отношения с Западом, заявил ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

