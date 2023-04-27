«Турция закончится»: Эрдоган может пропустить выборы по состоянию здоровья

Востоковед Евгений Сатановский в эфире НСН связал состояние турецкого лидера с его напряженным графиком, в случае серьезных проблем со здоровьем выборы переносить не будут. 

В случае отказа Эрдогана от участия в выборах по состоянию здоровья отношения Москвы и Анкары рухнут под влиянием оппозиции и США, заявил востоковед Евгений Сатановский в эфире НСН.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган якобы перенес инфаркт миокарда в эфире телеканалов, которым давал предвыборное интервью. Сам президент ссылался на «кишечный грипп», а вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что у главы государства «легкая простуда». Сатановский отметил, что проблемы со здоровьем Эрдогана могут быть связаны с его графиком работы и рассказал, как это отразится на предстоящих выборах.

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«Выборы перенести не могут, этого делать никто не будет. Никаких реальных верифицированных сведений о состоянии действующего президента Турции нет. То, что он мог надорваться с его графиком по пятнадцать-двадцать часов работы в сутки, это факт. Либо он будет участвовать в выборах, либо не сможет по состоянию здоровья. Если он не сможет, значит, оппозиция получит все на блюдечке с голубой каемочкой. В таком случае нынешняя Турция, какой мы ее знаем, закончится», - объяснил он.

Собеседник НСН также рассказал, что отношения России и Турции во многом построены на личных договоренностях Путина и Эрдогана, в противном случае все рухнет.

«На сегодняшний день отношения России и Турции в огромной мере зависят от тандема «Путин – Эрдоган», это личностные отношения. Если Эрдоган перестанет быть турецким лидером, все придется выстраивать заново или просто все обрушится постепенно под давлением американцев. Турция и сейчас открыто выступает на стороне Киева, поставляет Киеву вооружения, включая беспилотники. Турция инициировала зерновую сделку, крайне вредную и опасную для России. Я не очень понимаю, что еще должна сделать Турция, чтобы выступить на стороне Украине, послать турецких военных? Это вряд ли произойдет при любом правителе», - отметил Сатановский.

Для Москвы выгодно, чтобы президентом Турции остался Реджеп Тайип Эрдоган, но и ему в случае победы на предстоящих выборах придется серьезно улучшать отношения с Западом, заявил ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Президентские ВыборыТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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