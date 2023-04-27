«Работа на два фронта»: Турции не предрекли изменений в случае ухода Эрдогана
Политолог Андрей Чупрыгин в разговоре с НСН дал прогноз будущим отношениям Москвы и Анкары после ухода Эрдогана с политической арены.
Отношения между Москвой и Анкарой не претерпят особых изменений в случае ухода президента Турции Тайипа Эрдогана, заявил в разговоре с НСН старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.
Ранее в СМИ появилась информация, что турецкий лидер Тайип Эрдоган якобы перенес инфаркт миокарда (сердечный приступ) прямо в эфире ряда телеканалов, которым давал предвыборное интервью. Эфиры были приостановлены, сам президент позже объяснил свое недомогание «кишечным гриппом».
«Насчет инфаркта миокарда я не уверен, но что-то там такое с ним было, конечно. Большое напряжение, он ведет напряженную предвыборную кампанию. Ситуация в Турции после землетрясения тоже не очень хорошая. Не думаю, что для России что-то изменится в случае, если к власти придет его оппонент. Энергетическое сотрудничество будет продолжаться, потому что это не «хотелка» Эрдогана, а необходимость для Турции. Страна по-прежнему будет членом НАТО - она важнейший член этого альянса, и никогда не уходила с этой позиции, несмотря на определенную риторику президента. В украинском направлении тоже ничего не изменится – Турция как работала на два фронта, так и будет это делать. Собственно, я не вижу никакой разницы», - сказал Чупрыгин.
Собеседник назвал преждевременными заявления об уходе Эрдогана с политической арене, потому что подобная риторика исходит из уст его оппонентов.
«Во-первых, рано говорить об уходе Эрдогана, потому что слухи о его поражении распускают его противники. Его сторонники распускают совершенно другие «слухи», что он точно выиграет», - резюмировал он.
Ранее востоковед Евгений Сатановский в эфире НСН выразил мнение, что в случае отказа Эрдогана от участия в выборах отношения Москвы и Анкары рухнут под влиянием оппозиции и США, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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