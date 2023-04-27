«Работа на два фронта»: Турции не предрекли изменений в случае ухода Эрдогана

Отношения между Москвой и Анкарой не претерпят особых изменений в случае ухода президента Турции Тайипа Эрдогана, заявил в разговоре с НСН старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.

Ранее в СМИ появилась информация, что турецкий лидер Тайип Эрдоган якобы перенес инфаркт миокарда (сердечный приступ) прямо в эфире ряда телеканалов, которым давал предвыборное интервью. Эфиры были приостановлены, сам президент позже объяснил свое недомогание «кишечным гриппом».