В Госдуме призвали Трампа не разговаривать с Россией языком силы
23 января 202503:32
Глава США Дональд Трамп не должен разговаривать с Россией языком силы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета.
По его словам, таким образом делать это бессмысленно. Также парламентарий указал на то, что президент США не является близким сторонником РФ и общается исходя из интересов своего государства.
Ранее Трамп пригрозил России новыми санкциями и призвал завершить спецоперацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru