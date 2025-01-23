В Госдуме призвали Трампа не разговаривать с Россией языком силы

Глава США Дональд Трамп не должен разговаривать с Россией языком силы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета.

Трамп допустил введение новых санкций против России

По его словам, таким образом делать это бессмысленно. Также парламентарий указал на то, что президент США не является близким сторонником РФ и общается исходя из интересов своего государства.

Ранее Трамп пригрозил России новыми санкциями и призвал завершить спецоперацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СШАДональд ТрампГосдума

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