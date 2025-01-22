В МИД РФ заявили об «окне возможностей» при Трампе для договоренностей с США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа появилось «небольшое окно возможностей» для договоренностей с Вашингтоном. Такую оценку высокопоставленный дипломат дал в ходе выступления в Институте США и Канады РАН.

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По его словам, степень договороспособности новой администрации США ещё предстоит понять, однако это уже лучше, чем «безнадежность во всех аспектах» прежнего президента Байдена. Рябков подчеркнул, что теперь необходимо сформировать подход к выстраиванию отношений с Вашингтоном, чтобы «максимизировать возможности, минимизировать риски».

При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Рябков предрёк «усиление трений и даже разборок» внутри самих США в связи с новыми подходами к формированию политики Белым домом. Каким образом это скажется на внешнеполитическом курсе США, пока непонятно, резюмировал замглавы МИД РФ.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
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