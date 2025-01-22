В МИД РФ заявили об «окне возможностей» при Трампе для договоренностей с США

По его словам, степень договороспособности новой администрации США ещё предстоит понять, однако это уже лучше, чем «безнадежность во всех аспектах» прежнего президента Байдена. Рябков подчеркнул, что теперь необходимо сформировать подход к выстраиванию отношений с Вашингтоном, чтобы «максимизировать возможности, минимизировать риски».

При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Рябков предрёк «усиление трений и даже разборок» внутри самих США в связи с новыми подходами к формированию политики Белым домом. Каким образом это скажется на внешнеполитическом курсе США, пока непонятно, резюмировал замглавы МИД РФ.

