Впустить Африку и Азию: Участники QUAD призвали реформировать СБ ООН

До этого страны-члены ШОС уже призывали к реформе ООН. Их представители предлагали предоставить членство в организации развивающимся странам.

«Государства-члены отметили, что для укрепления авторитета и эффективности ООН важно обеспечить представленность развивающихся стран путем всеобъемлющей реформы ООН», - говорилось в Астанинской декларации Совета глав государств ШОС.

Совет Безопасности — структура ООН, отвечающая за поддержание мира и безопасности на планете. В состав объединения входят 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных.

Постоянными странами-членами СБ являются Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Именно эти государства обладают правом вето. При этом остальных 10 членов избирают сроком на два года. Так, Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония были выбраны на период 2023-го и 2024-го годов, а Алжир, Гайана, Словения, Сьерра-Леоне и Южная Корея — на 2024-го и 2025-го.