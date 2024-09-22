Впустить Африку и Азию: Участники QUAD призвали реформировать СБ ООН

Главы США, Индии, Австралии и Японии также предложили предоставить членство в Совбезе ООН некоторым странам Латинской Америки и Карибского бассейна. 

Члены ООН уже не первый раз призывают к реформе организации, в том числе Совета безопасности. Политики предлагают предоставить членство развивающимся странам. Но пока в ООН так и не приняли окончательного решения по этому вопросу, продолжая обсуждать на заседаниях украинский конфликт.

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РЕФОРМА СОВБЕЗА ООН

Главы США, Индии, Японии и Австралии призвали включить в Совет безопасности ООН новые страны. Речь идет о возможном постоянном членстве некоторых государств Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.

«Мы будем реформировать Совет Безопасности ООН, признавая острую необходимость сделать его более инклюзивным, эффективным, демократичным и подотчетным путем расширения постоянных и непостоянных категорий членства в Совете Безопасности ООН», - заявили политики в ходе встречи в формате QUAD.

При этом в июне 2024 года Генассамблея ООН уже выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности. С 2025-го года ими станут Греция, Дания, Пакистан, Панама, Сомали. Они сменят представителей Швейцарии, Японии, Мальты, Мозамбика и Эквадора, срок полномочий которых истечет 31 декабря 2024 года.

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До этого страны-члены ШОС уже призывали к реформе ООН. Их представители предлагали предоставить членство в организации развивающимся странам.

«Государства-члены отметили, что для укрепления авторитета и эффективности ООН важно обеспечить представленность развивающихся стран путем всеобъемлющей реформы ООН», - говорилось в Астанинской декларации Совета глав государств ШОС.

Совет Безопасности — структура ООН, отвечающая за поддержание мира и безопасности на планете. В состав объединения входят 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных.

Постоянными странами-членами СБ являются Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Именно эти государства обладают правом вето. При этом остальных 10 членов избирают сроком на два года. Так, Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония были выбраны на период 2023-го и 2024-го годов, а Алжир, Гайана, Словения, Сьерра-Леоне и Южная Корея — на 2024-го и 2025-го.

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ДРУГИЕ ОБСУЖДЕНИЯ

На прошедшем заседании QUAD главы США, Японии, Индии и Австралии также сделали несколько заявлений по украинскому вопросу. Они призвали к необходимости установления долгосрочного мира на Украине, при этом никак не упомянув в своем заявлении Россию.

«Мы вновь заявляем о необходимости всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН, включая уважение суверенитета и территориальной целостности», - говорится в документе, который приводит РИА Новости.

Лидеры стран-участниц формата QUAD, в том числе президент США Джо Байден, в этом вопросе также заметили, что украинский конфликт негативно влияет на продовольственную и энергетическую безопасность в мире, особенно на развивающиеся страны.

Минувшую встречу в формате QUAD можно назвать своего рода «прощальной» для Байдена и премьера Японии Фумио Кисиды, так как они оба отказались от переизбрания на свои должности.

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Формат QUAD четырехстороннего диалога членов по безопасности учредили в 2007 году. Действующий на тот момент премьер Японии Синдзо Абэ инициировал его как неформальный консультативный механизм четырех стран, которые разделяют ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом, несмотря на то, что, например, Индия не была союзником США, в отличие от Японии и Австралии, страну включили в четверку, как серьезно развивающегося игрока Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в июле текущего года Россия на один месяц стала председателем Совбеза ООН.

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ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
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