Совбез ООН проведет заседание по взрывам на «Северных потоках» 26 сентября

Дипломат подчеркнула, что Москва доведет до конца расследование диверсий на трубопроводах и приложит все усилия, чтобы «правда стала достоянием общественности».

«Среди очередных шагов — запланированное на 26 сентября заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям», — указала Захарова.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие власти намерены полностью расследовать подрывы «Северных потоков» и привлечь виновных к ответственности, пишет Ura.ru.

