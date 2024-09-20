Совбез ООН проведет заседание по взрывам на «Северных потоках» 26 сентября
Совет Безопасности ООН на следующей неделе проведет заседание, посвященное взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что Москва доведет до конца расследование диверсий на трубопроводах и приложит все усилия, чтобы «правда стала достоянием общественности».
«Среди очередных шагов — запланированное на 26 сентября заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям», — указала Захарова.
Между тем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие власти намерены полностью расследовать подрывы «Северных потоков» и привлечь виновных к ответственности, пишет Ura.ru.
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