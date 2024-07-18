«Начали вопить!»: Поездка Лаврова на заседание Совбеза ООН завершилась «балаганом»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН для участия в заседаниях Совета Безопасности 16 июля. Его поездка завершилась рядом переговоров с лидерами стран в кулуарах мероприятия, не обошлось и без скандалов.

МАНИПУЛЯЦИЯ ВСЕМ И ВСЯ

1 июля председательство в Совете безопасности ООН перешло к России. В МИД РФ тогда отметили, что в этом месяце запланированы ряд важных мероприятий, включая открытые дебаты министерского уровня по различным актуальным темам.

Также Россия традиционно активно выступает с инициативами по реформированию ООН для адаптации ее структуры к современным вызовам. Этот вопрос поднимался в ходе предыдущего председательства России в ООН в апреле 2023 года.