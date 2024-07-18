«Начали вопить!»: Поездка Лаврова на заседание Совбеза ООН завершилась «балаганом»
Сергей Лавров в рамках председательства Москвы озвучил на площадке Совбеза ООН позицию РФ по Украине, США и Израилю, его ответы устроили не всех.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН для участия в заседаниях Совета Безопасности 16 июля. Его поездка завершилась рядом переговоров с лидерами стран в кулуарах мероприятия, не обошлось и без скандалов.
МАНИПУЛЯЦИЯ ВСЕМ И ВСЯ
1 июля председательство в Совете безопасности ООН перешло к России. В МИД РФ тогда отметили, что в этом месяце запланированы ряд важных мероприятий, включая открытые дебаты министерского уровня по различным актуальным темам.
Также Россия традиционно активно выступает с инициативами по реформированию ООН для адаптации ее структуры к современным вызовам. Этот вопрос поднимался в ходе предыдущего председательства России в ООН в апреле 2023 года.
В начале месяца Вашингтон официально «пожелал России удачи» в период ее председательства в Совете безопасности ООН. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.
Накануне поездки в Нью-Йорк Лавров обозначил основные цели российской делегации следующим образом:
«Будем рассматривать задачи многостороннего сотрудничества, обеспечения равноправного, неделимого характера безопасности. Конечно, поговорим о том, как Запад пытается манипулировать всем и вся», - говорил он.
«За кулисами» Лавров провел двустороннюю встречу с главой внешнеполитического ведомства Венгрии, переговоры с делегацией Бахрейна, встречу с министром иностранных дел Ирана. Состоялись также российско-ливийские переговоры, а также переговоры с коллегами из Ливана. Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров проводил встречу и со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом по просьбе швейцарской стороны.
В своих официальных выступлениях Лавров не мог не затронуть украинский вопрос. Он заявил, что Запад должен перестать накачивать Киев вооружениями, тогда конфликт на Украине быстро закончится. Он уверил коллег, что Москва готова к переговорам, а также готова обсуждать вопросы безопасности в Европе в целом.
На одной из пресс-конференций он сообщил, что Россия и США вели неафишировавшиеся контакты по линии политологов, обсуждался украинский вопрос.
Также министр поставил точку в вопросе второго «мирного» саммита по Украине, который Запад активно готовит в надежде пригласить Москву за стол переговоров. Лавров указал, что Москва не готова работать в таком формате. По его словам, участники первой конференции формулировали условия без учета интересов России и ряда других стран, которые также заинтересованы в мирных процессах на Украине.
«Решение по Украине должно учитывать реалии, Россия не может оставить население, которое угнетают за все русское», - добавил он.
Ответил Лавров и на вопрос про предстоящие американские выборы. Он подчеркнул, что Россия будет готова работать с любым президентом США, которого выберет американский народ, заявил Лавров. Он также напомнил, что именно при Трампе началась санкционная война против России, но при этом диалог между Москвой и Вашингтоном сохранялся.
АКТИВИСТКИ И «АГРЕССОРЫ»
Несколько раз российского министра пытались перебить, самым неожиданным стало «выступление» активисток, которые начали выкрикивать лозунги в момент выступления Лаврова по теме Ближнего Востока.
Сергей Лавров начал свою речь после слов постпреда Израиля при ООН Гилада Эрдана. В этот момент две женщины с листами бумаги встали со своих мест и начали выкрикивать лозунги, пишет РИА Новости. Женщины выкрикивали фразу «освободить заложников». Сотрудники охраны ООН оперативно отреагировали, выведя нарушителей из зала. Активисты, вероятно, попали в зал по гостевым пропускам.
Позднее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что активистов пригласила израильская делегация.
При этом перед Лавровым выступил постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан. Его выступление прошло без инцидентов — демонстранты слушали его молча.
Подробнее о ситуации рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что после завершения выступления постпреда Израиля «на галёрке, где обычно присутствуют журналисты и гости, несколько человек начали истошно вопить».
«Покушение на Дональда Трампа еще свежо в памяти, поэтому находившиеся в зале люди вздрогнули от внезапных резких звуков. Как оказалось, это были специально приглашенные постпредством Израиля клакеры. Акция в итоге получилась не просто глупой, она достигла противоположного эффекта — многие их приняли за пропалестинских активистов», - написала она.
На фоне произошедшего Захарова отметила, что поведение делегации Израиля в ООН давно вызывает вопросы, сотрудники постпредства этой страны регулярно «превращают дипломатическую работу в балаган». Она призвала навести порядок и не нарушать ход заседания подобными выходками «гостей».
После этого Лавров продолжил высказываться об эскалации в регионе. Он подчеркнул, что Израиль хочет вовлечь США в эскалацию с Ираном, Москва призывает забыть такие идеи. По его словам, лишь безоговорочное прекращение огня в Газе поможет начать переговоры по созданию палестинского государства.
Досталось в речи Лаврова и американским представителям. Так, по итогам заседания Лавров поблагодарил за «красочное выступление» постпреда США при ООН Линду Томас-Гринфилд, которая до этого обвинила Москву в нарушении принципов и идеалов ООН, а также назвала Россию «агрессором».
Лавров «уточнил» также позицию США по конфликту на Ближнем Востоке, отметив, что Вашингтон закрывает глаза н происходящее в регионе.
«Я, кстати, хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США — слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем идет речь», - передает его слова РИА Новости.
После этого Гринфилд отметила, что США упоминались в выступлении Сергея Лаврова чаще, чем слово «многосторонность», заявленное в качестве темы заседания.
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