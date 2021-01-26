Диалог или предлог? ЕС отложил санкции из-за Навального
Арест оппозиционера Алексея Навального и несанкционированные акции протеста в России в его поддержку вызвали очередную волну разговоров о новых санкциях. В Европе, однако, решили подождать итогов суда над политиком.
Главы МИД стран Евросоюза не стали выдвигать конкретных предложений по санкциям против России, передает РИА Новости слова главы евродипломатии Жозепа Борреля.
Глава МИД Словакии Иван Корчок, в свою очередь, пояснил, что решение о санкциях будет приниматься по итогам того, какое решение вынесет суд по делу Навального, отмечает агентство.
Глава комиссии Совета федераций РФ по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил том факт, что решений не принято, а Боррель, к тому же, собирается в Москву. По его мнению, всё это можно рассматривать как осторожное возвращение к диалогу.
Перед встречей глав МИД ЕС 5-6 стран говорили о новых санкциях против России. Но на встрече, по словам главы внешней политики ЕС Борреля, ни одна страна этого не предложила. И никаких решений принято не было. А вскоре Боррель приезжает в Москву. Осторожное возвращение к диалогу?— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 25, 2021
Европарламент ранее принял резолюцию об остановке строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ареста оппозиционера Алексея Навального, и предложил ввести санкции против физических и юридических лиц, причастных к его задержанию. Документ носит рекомендательный характер и не выражает официальную позицию ЕС. Для принятия санкций потребуется одобрение всех 27 стран Евросоюза.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что даже если все страны поддержат резолюцию, то это ничего не даст, так как решение о приостановке «Северного потока-2» может вынести только Германия. Для этого немецкое правительство должно отозвать разрешение на строительство.
«Решение о приостановке «Северного потока-2» может вынести только Германия. Для этого немецкое правительство должно отозвать разрешение на строительство. Я думаю, что во всей Европе найдутся одна или две страны, которые понимают, что Навальный – это только предлог для удара по России. Среди таких стран может оказаться Венгрия или Кипр», - отметил политолог.
Понимая это, официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт в понедельник призвал не связывать проект «Северный поток — 2» и арест оппозиционера Алексея Навального, хотя председатель немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Армин Лашет и обратился к России с требованием освободить находящегося под арестом оппозиционера Алексея Навального.
Впрочем, в России заявили, что санкции ей не страшны. В частности, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал «Известиям», что санкции могут быть любыми, но это не изменит позицию России. При этом в решении не вводить санкции Косачев усмотрел изменение политики ЕС.
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