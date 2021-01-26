Диалог или предлог? ЕС отложил санкции из-за Навального

Европарламент ранее принял резолюцию об остановке строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ареста оппозиционера Алексея Навального, и предложил ввести санкции против физических и юридических лиц, причастных к его задержанию. Документ носит рекомендательный характер и не выражает официальную позицию ЕС. Для принятия санкций потребуется одобрение всех 27 стран Евросоюза.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что даже если все страны поддержат резолюцию, то это ничего не даст, так как решение о приостановке «Северного потока-2» может вынести только Германия. Для этого немецкое правительство должно отозвать разрешение на строительство.

«Решение о приостановке «Северного потока-2» может вынести только Германия. Для этого немецкое правительство должно отозвать разрешение на строительство. Я думаю, что во всей Европе найдутся одна или две страны, которые понимают, что Навальный – это только предлог для удара по России. Среди таких стран может оказаться Венгрия или Кипр», - отметил политолог.

Понимая это, официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт в понедельник призвал не связывать проект «Северный поток — 2» и арест оппозиционера Алексея Навального, хотя председатель немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Армин Лашет и обратился к России с требованием освободить находящегося под арестом оппозиционера Алексея Навального.

Впрочем, в России заявили, что санкции ей не страшны. В частности, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал «Известиям», что санкции могут быть любыми, но это не изменит позицию России. При этом в решении не вводить санкции Косачев усмотрел изменение политики ЕС.

