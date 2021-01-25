Лидер немецкой правящей партии призвал освободить Навального
Председатель немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Армин Лашет призвал Россию освободить находящегося под арестом оппозиционера Алексея Навального и поддержал официальную позицию Берлина по газопроводу «Северный поток-2».
«Не Навальный должен сидеть в тюрьме, а преступники, которые совершили на него покушение», — цитирует Лашета «Интерфакс».
Кроме того, глава ХДС заявил журналистам, что поддерживает немецкое правительство, считающее «Северный поток-2» экономическим проектом с политической составляющей.
Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт призвал не связывать проект «Северный поток — 2» и арест Навального, отметив при этом, что Берлин осуждает применение силы на акции 23 января и призывает освободить Навального и задержанных на митингах.
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