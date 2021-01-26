«Киносоюз» требует освободить Навального и его сторонников

«Киносоюз» опубликовал открытое письмо об аресте российского политика Алексея Навального и его сторонников, пишет «Коммерсант».

Объединение требует освободить их и расследовать покушение на оппозиционера. Как отмечает «Киносоюз», фильмы Навального посмотрело больше зрителей, «чем любой отечественный блокбастер, и оценило профессиональное киносообщество».

«Мы считаем, что попытка покарать Алексея Навального и его коллег за их деятельность — тяжкое преступление против свободы, и требуем немедленно освободить арестованных. Мы требуем последовательного и непредвзятого расследования покушения на его жизнь»,— следует из письма.

Под обращением подписались председатель «Киносоюза», режиссер Алексей Попогребский, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, а также ряд режиссеров и другие.

Речь идет о фильме-расследовании о «дворце Путина», который был опубликован на Youtube. Меньше чем за неделю его посмотрели больше 90 млн раз.

Лидер немецкой правящей партии призвал освободить Навального

Президент РФ Владимир Путин заявил, что дворец в Геленджике, показанный в фильме оппозиционера, не принадлежит ни ему, ни его близким.

Сам фильм, по словам Путина, он не смотрел – лишь полистал видеоподборки, сделанные помощниками. Расследование о дворце президент назвал «монтажом и компиляцией».

Навального задержали 17 января в «Шереметьево» по возвращении из Германии. По данным ФСИН, оппозиционер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше».

По решению, вынесенному Химкинским городским судом на выездном заседании в здании УМВД города, политика отправили под арест до 15 февраля. Сейчас Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РежиссерАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры