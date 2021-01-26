«Киносоюз» требует освободить Навального и его сторонников

«Киносоюз» опубликовал открытое письмо об аресте российского политика Алексея Навального и его сторонников, пишет «Коммерсант».

Объединение требует освободить их и расследовать покушение на оппозиционера. Как отмечает «Киносоюз», фильмы Навального посмотрело больше зрителей, «чем любой отечественный блокбастер, и оценило профессиональное киносообщество».

«Мы считаем, что попытка покарать Алексея Навального и его коллег за их деятельность — тяжкое преступление против свободы, и требуем немедленно освободить арестованных. Мы требуем последовательного и непредвзятого расследования покушения на его жизнь»,— следует из письма.

Под обращением подписались председатель «Киносоюза», режиссер Алексей Попогребский, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, а также ряд режиссеров и другие.

Речь идет о фильме-расследовании о «дворце Путина», который был опубликован на Youtube. Меньше чем за неделю его посмотрели больше 90 млн раз.