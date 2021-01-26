«Киносоюз» требует освободить Навального и его сторонников
«Киносоюз» опубликовал открытое письмо об аресте российского политика Алексея Навального и его сторонников, пишет «Коммерсант».
Объединение требует освободить их и расследовать покушение на оппозиционера. Как отмечает «Киносоюз», фильмы Навального посмотрело больше зрителей, «чем любой отечественный блокбастер, и оценило профессиональное киносообщество».
«Мы считаем, что попытка покарать Алексея Навального и его коллег за их деятельность — тяжкое преступление против свободы, и требуем немедленно освободить арестованных. Мы требуем последовательного и непредвзятого расследования покушения на его жизнь»,— следует из письма.
Под обращением подписались председатель «Киносоюза», режиссер Алексей Попогребский, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, а также ряд режиссеров и другие.
Речь идет о фильме-расследовании о «дворце Путина», который был опубликован на Youtube. Меньше чем за неделю его посмотрели больше 90 млн раз.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что дворец в Геленджике, показанный в фильме оппозиционера, не принадлежит ни ему, ни его близким.
Сам фильм, по словам Путина, он не смотрел – лишь полистал видеоподборки, сделанные помощниками. Расследование о дворце президент назвал «монтажом и компиляцией».
Навального задержали 17 января в «Шереметьево» по возвращении из Германии. По данным ФСИН, оппозиционер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше».
По решению, вынесенному Химкинским городским судом на выездном заседании в здании УМВД города, политика отправили под арест до 15 февраля. Сейчас Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+19 290 / сут.
Умерли
69 918+456 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+19 003 / сут.
- «Киносоюз» требует освободить Навального и его сторонников
- Малышева перечислила группы риска, которым обязательно необходима вакцинация
- Стало известно о более быстром формировании антител к COVID-19 у детей
- РИА Новости: космический пуск с «Восточного» будет перенесен
- Эксперт: Россия преодолела плато по зараженности COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru