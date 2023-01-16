Политолог объяснил, почему Шольцу не везет с главами минобороны

Политолог Юрий Светов заявил, что отставка главы минобороны Германии Кристины Ламбрехт не будет иметь никаких политических последствий для страны, сообщает «Вечерняя Москва».

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По его словам, пост министра обороны в Германии является стандартной чиновничьей должностью, особо не влияющей на серьёзные политические процессы, как внутри страны, так и за её пределами.

Эксперт считает, что хаос в немецком минобороны связан с тем, что канцлер Германии Олаф Шольц назначает на стратегические должности преимущественно женщин, которые мало что понимают в оборонке.

«Ничего плохого в этом нет, если назначаемый человек имеет хоть какие-то представления о занимаемой должности и задачах, которые будут стоять перед ведомством, — заключил Светов».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц принял прошение министра обороны Кристины Ламбрехт об отставке, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:МинобороныОтставкаГерманияШольц
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