Шольц перечислил причины не поставлять немецкие танки Украине

Власти Германии не планируют передавать Украине танки, чтобы избежать эскалации противостояния с Россией, сообщил Süddeutsche Zeitung канцлер Олаф Шольц.

Российский разведчик спецназа ужаснулся украинским танкам с заваренными люками

По его словам, Берлин поддерживает Киев и поэтому поставляет современное оружие, такое как системы ПВО IRIS-T и гаубицы, но в то же время придерживается трех принципов. «Во-первых, мы поддерживаем Украину, насколько это возможно. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И в-третьих, Германия не будет действовать в одиночку», — заявил глава правительства.

Он назвал это решительной, но взвешенной позицией, предположив, что немцев она устраивает.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинским властям не удалось договориться с ФРГ о поставках танков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТанкиГерманияШольц
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