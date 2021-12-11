В Госдуме назвали условие для решения о введении QR-кодов
От того, какие ответы будут даны на вопросы россиян по поводу введения QR-кодов, зависит решение депутатов Госдумы РФ о принятии соответствующего закона. Об этом написал спикер российского парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Президент всегда подчеркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать. Доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Отмечал важность добровольности прививок — любое навязанное решение можно обойти», — напомнил Володин.
Он анонсировал заседания фракций в парламенте 13 декабря, на которых законодатели обсудят проект QR-кодов на транспорте и общественных местах.
«Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе», — подчеркнул политик.
Володин пообещал подписчикам рассказать об итогах встречи и принятых решениях, отмечает Газета.ru.
Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что есть ряд вопросов по законопроекту о QR-кодах, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Президента поставил в тупик вопрос о жителях Донецка. Они у себя вакцинировались, но в банк данных на территории России, не получив гражданства, не включены. Они приезжают к нам в Россию, и без QR-кодов никуда попасть не могут. Еще один вопрос прозвучал по поводу введения QR-кодов в общественном транспорте. Этот вопрос тоже поставил его в тупик, он сказал, а готова ли система общественного транспорта», - напомнила Останина.
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