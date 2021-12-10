Общественная палата призвала не вводить QR-коды в церквях и больницах

Кроме этого, важно разработать порядок действий в случае, если не получилось предъявить QR-код. В общественной палате отметили, что в законопроект должны быть включены меры по защите прав инвалидов и граждан с хроническими заболеваниями.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил выдавать QR-коды всем, у кого обнаружен высокий титр антител.

