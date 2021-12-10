Общественная палата призвала не вводить QR-коды в церквях и больницах
Общественная палата России направила в Госдуму поправки к законопроекту о введении системы QR-кодов. Об этом сообщает «Интерфакс».
В документе отмечены замечания и поправки, которые палата рекомендует учесть при принятии закона. Согласно заключению общественной палаты, необходимо расширить список мест, которые можно будет посещать без QR-кодов. По мнению палаты, вход в церкви, поликлиники, больницы и стоматологические кабинеты должен оставаться свободным для всех граждан.
Кроме этого, важно разработать порядок действий в случае, если не получилось предъявить QR-код. В общественной палате отметили, что в законопроект должны быть включены меры по защите прав инвалидов и граждан с хроническими заболеваниями.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил выдавать QR-коды всем, у кого обнаружен высокий титр антител.
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