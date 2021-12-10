Депутат Останина: Члены СПЧ поставили Путина в тупик
Глава государства был не готов ответить на вопросы, которые предстоит решить в случае принятия законопроекта о QR-кодах, заявила НСН парламентарий.
Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что есть ряд вопросов по законопроекту о QR-кодах, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Президента поставил в тупик вопрос о жителях Донецка. Они у себя вакцинировались, но в банк данных на территории России, не получив гражданства, не включены. Они приезжают к нам в Россию, и без QR-кодов никуда попасть не могут. Еще один вопрос прозвучал по поводу введения QR-кодов в общественном транспорте. Этот вопрос тоже поставил его в тупик, он сказал, а готова ли система общественного транспорта», - напомнила Останина.
9 декабря Владимир Путин провел онлайн-встречу с Советом по развитию гражданского общества и правам человека. Основными темами совещания стали QR-коды, домашнее насилие, пытки в тюрьмах и иноагенты.
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