Депутат Останина: Члены СПЧ поставили Путина в тупик

Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что есть ряд вопросов по законопроекту о QR-кодах, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Президента поставил в тупик вопрос о жителях Донецка. Они у себя вакцинировались, но в банк данных на территории России, не получив гражданства, не включены. Они приезжают к нам в Россию, и без QR-кодов никуда попасть не могут. Еще один вопрос прозвучал по поводу введения QR-кодов в общественном транспорте. Этот вопрос тоже поставил его в тупик, он сказал, а готова ли система общественного транспорта», - напомнила Останина.

9 декабря Владимир Путин провел онлайн-встречу с Советом по развитию гражданского общества и правам человека. Основными темами совещания стали QR-коды, домашнее насилие, пытки в тюрьмах и иноагенты.

