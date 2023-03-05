Володин: США заставляют Европу поддерживать Украину в ущерб граждан

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин на примере расходов доли внутреннего валового продукта (ВВП) стран Европы, а также США, которые направляют на поддержку киевского режима, показал, что Соединенные Штаты ведут «войну за чужой счет».

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Использовать другие страны для достижения своих интересов – такой политический принцип США раскрыл российский политик.

«США заставляют государства Европы финансировать киевский режим ценой благополучия собственных граждан.

Но, как оказывается, несут издержки значительно меньше, чем другие.

По расходам на содержание киевского режима США находятся на 12-м месте — 0,37% от доли ВВП», - рассказал Володин в своем Telegram-канале.

Таким образом, Вашингтон тратит на поддержку Украины в 5,7 раз меньше, чем Польша (2,10%). Также значительную долю ВВП направляют в адрес Киева Эстония, Латвию, Чехия, Литва Словакия, Болгария, Мальта, Норвегия, Румыния, Кипр.

Володин напомнил, что европейским странам приходится нести дополнительные издержки из-за антироссийских санкций, бумерангом ударивших по экономике западных стран.

«Продолжая поставки оружия Киеву, лидеры ЕС действуют вопреки национальным интересам за счёт европейских граждан», – подчеркнул Володин.

Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп на съезде американских консерваторов сообщил, что возможная победа Киева в конфликте с Москвой представляет гораздо большую важность для европейских стран, чем для США.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЕвропаСШАВячеслав Володин
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