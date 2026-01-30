Зеленский подтвердил «энергетическое перемирие» с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в соцсети X достижение договорённостей с Россией о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре страны.
По его словам, заявление американского лидера Дональда Трампа о возможности прекращения ударов на время зимних холодов даст безопасность Киеву и другим городам. Зеленский назвал энергию основой жизни. Отмечается, что переговоры на эту тему велись в Абу-Даби.
Ранее Трамп заявил о просьбе к президенту России Владимиру Путину временно не наносить удары по Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
