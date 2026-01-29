WP указала на разногласия США и Украины по порядку шагов в переговорах

Украина и США по-разному видят последовательность действий в вопросе территориальных уступок и гарантий безопасности, что осложняет переговорный процесс и создает ситуацию «курицы и яйца». Об этом пишет газета Washington Post.

По данным издания, украинские власти настаивают на том, чтобы подписание гарантий безопасности предшествовало любым территориальным компромиссам. В Киеве считают, что без четких обязательств по безопасности обсуждение уступок невозможно.