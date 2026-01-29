WP указала на разногласия США и Украины по порядку шагов в переговорах

Украина и США по-разному видят последовательность действий в вопросе территориальных уступок и гарантий безопасности, что осложняет переговорный процесс и создает ситуацию «курицы и яйца». Об этом пишет газета Washington Post.

По данным издания, украинские власти настаивают на том, чтобы подписание гарантий безопасности предшествовало любым территориальным компромиссам. В Киеве считают, что без четких обязательств по безопасности обсуждение уступок невозможно.

Уиткофф сообщил о серьезных подвижках в переговорах по Украине

В то же время, как отмечает Washington Post, позиция Вашингтона заключается в обратном подходе. По словам неназванного западного дипломата, США не готовы подписывать гарантии безопасности до тех пор, пока не будет достигнута договоренность по территориальному вопросу.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что общее соглашение по гарантиям безопасности для Украины якобы уже сформировано и в значительной степени опирается на поддержку Соединенных Штатов. Однако, как следует из публикации, расхождения в подходах сторон сохраняются и продолжают тормозить переговоры, передает «Радиоточка НСН».

