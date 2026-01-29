Уиткофф сообщил о серьезных подвижках в переговорах по Украине

После переговоров в Абу-Даби сторонам удалось добиться самого заметного прогресса в урегулировании конфликта на Украине за последние четыре года. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, выступая на заседании кабинета министров в Белом доме.

По его словам, существенные подвижки были достигнуты в обсуждении территориального вопроса между Россией и Украиной. Уиткофф также сообщил, что договоренности по гарантиям безопасности и вопросам будущего развития Украины во многом уже сформированы.

Президент США Дональд Трамп на том же заседании заявил, что украинский конфликт близок к завершению. Он отметил вклад Уиткоффа и Джареда Кушнера в переговорный процесс, а также сообщил, что ранее предложил президенту России на неделю приостановить удары по Украине, и эта инициатива была поддержана российской стороной.

Переговоры между представителями США, России и Украины прошли 23-24 января в Абу-Даби. Ключевой темой обсуждений стал территориальный вопрос, также рассматривались параметры возможного мирного урегулирования. Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля и состоится там же, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
