Уиткофф сообщил о серьезных подвижках в переговорах по Украине

После переговоров в Абу-Даби сторонам удалось добиться самого заметного прогресса в урегулировании конфликта на Украине за последние четыре года. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, выступая на заседании кабинета министров в Белом доме.

По его словам, существенные подвижки были достигнуты в обсуждении территориального вопроса между Россией и Украиной. Уиткофф также сообщил, что договоренности по гарантиям безопасности и вопросам будущего развития Украины во многом уже сформированы.