СМИ: США намекнули Украине на необходимость заплатить за военную помощь

Как отмечает издание, Вашингтон намекает Киеву, что объемы помощи оценили заранее.

«То, в какой момент Украине нужно будет начать за нее платить, зависит от того, когда Киев достигнет непрозрачных целей администрации [президента США Джо] Байдена», — говорится в материале.

Китайское издание отмечает, что Соединенные Штаты «забросили слишком много целей в корзину» Киева и не раскрыли критерии их достижения. Поэтому предсказать, как долго продлится конфликт и поддержка со стороны Вашингтона, сложно.

China Daily указывает, что Украина заплатит за американскую поддержку, когда сделает всю «грязную работу».

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 млн. В него войдут в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и техника для сноса зданий.

